هيئة الرقابة والتفتيش تعقد اجتماعها - أخبار كلمتك

عقدت هيئة الرقابة والتفتيش بالجالية اليمنية بمصر اجتماعا لمناقشة التقارير الختامية للعام 2024م والاطلاع عليها ومتابعة سير خطط العام القادم 2025م

وأكدت الهيئة على تطوير عمل الجالية لخدمة أبناء اليمن في جمهورية مصر

وحضر الاجتماع:

برئاسة د/محسن الحسني

ونائب الرئيس/ فرج بن طالب

وعضو هيئة الرقابة والتفتيش/برداد البحر