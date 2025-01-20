هيئة الرقابة والتفتيش تعقد اجتماعها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 08:17 مساءً - كلمتك/خاص:
عقدت هيئة الرقابة والتفتيش بالجالية اليمنية بمصر اجتماعا لمناقشة التقارير الختامية للعام 2024م والاطلاع عليها ومتابعة سير خطط العام القادم 2025م
وحضر الاجتماع:
عقدت هيئة الرقابة والتفتيش بالجالية اليمنية بمصر اجتماعا لمناقشة التقارير الختامية للعام 2024م والاطلاع عليها ومتابعة سير خطط العام القادم 2025م
وأكدت الهيئة على تطوير عمل الجالية لخدمة أبناء اليمن في جمهورية مصر
وحضر الاجتماع:
برئاسة د/محسن الحسني
ونائب الرئيس/ فرج بن طالب
وعضو هيئة الرقابة والتفتيش/برداد البحر
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