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القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو) - أخبار كلمتك

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القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو) - أخبار كلمتك

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 08:45 مساءً - مكالمات الواي فاي، كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للاتصالات، تفاصيل خدمة المكالمات بتقنية الواي فاي.

 

تقنية مكالمات الواي فاي

وقال "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": إن خدمة مكالمات "الواي فاي" هي أحدث تقنية في عالم الاتصالات.

 

حل أزمة ضعف شبكات المحمول 

وأوضح: "أي حد عنده مشكلة في شبكة المحمول داخل منزله، بسبب ضعف الشبكات، يمكنه إجراء المكالمات العادية عبر شبكة الواي فاي، بدون أي تكلفة إضافية، بنفس ثمن دقيقة الشبكات".
 

 

شرط إجراء مكالمات الواي فاي 

وتابع: "مكالمات شبكة الواي فاي، تستلزم توافر هاتف محمول حديث يدعم الخدمة، وكل شركة من شركات الاتصالات وضعت قائمة بأنواع الهواتف التي تسمح بإجراء تلك المكالمات".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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