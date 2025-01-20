الرياضة - 08:36 - بلطجة القوة والانحياز لإسرائيل.. «مصطفى بكري» كاشفا عن رسائل ترامب إلى العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:36 مساءً - علق الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب على خطاب تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، كاشفا عن خفايا الرسائل التي أراد ترامب توصيلها للعالم. وأهمها بلطجة القوة والسيطرة، والانحياز لإسرائيل.

وفند مصطفى بكري خلال تغريدة له على موقع «إكس» رسائل ترامب وراء خطابه في عدة نقاط

خياري هو بلطجة القوة والسيطرة على حقوق الآخرين

الابتزاز باستخدام كافة الطرق المشروعة وغير المشروعة

المهاجرين عصابات من المجرمين

الانحياز المستمر لإسرائيل

أسعى إلى أمة غنية بكل الطرق ولو على حساب الآخرين

أريد أن يكون إرثي هو صناعة السلام، ولكن وفق المفهوم الأمريكي