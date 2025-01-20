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سفير روسيا بالقاهرة يبحث مع مشرف منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية قضايا دولية - أخبار كلمتك

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سفير روسيا بالقاهرة يبحث مع مشرف منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية قضايا دولية - أخبار كلمتك

سفير روسيا بالقاهرة يبحث مع مشرف منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية قضايا دولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 06:56 مساءً - بحث سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو مع المستشار عصام شيخة المشرف العام لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية، القضايا الرئيسية على الأجندة الدولية، وذلك بمقر المنظمة في القاهرة.

وذكر بين لسفارة روسيا بالقاهرة أن اللقاء تناول ظهور مراكز قوى جديدة في منطقة الجنوب العالمي بينما أشاد المشرف العام بالمساهمة الهائلة لروسيا في النضال من أجل تحرير واستقلال شعوب آسيا وإفريقيا ودعا إلى تكثيف التعاون الثنائي، بما في ذلك من خلال تنظيم فعاليات مشتركة.

وأشار البيان إلى أن بورسينكو شكر عصام شيخة على الاستقبال الحار الذي قام بتعريفه بالمجموعة الفريدة من الوثائق والصور الخاصة بتاريخ التفاعل بين المنظمة وروسيا.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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