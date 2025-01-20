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لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة - أخبار كلمتك

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لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة - أخبار كلمتك

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 10:25 صباحاً - الشهادة الإعدادية، يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول، في مادة اللغة العربية، من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا.

وتضمن امتحان اللغة العربية للفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بعض الكلمات، والتى طالب واضع الامتحان جمع كلمة “ساع” وكان من بين الاختيارات "سعايات - سواعد - سعاة- مساع"، ومرادف الوئام "الإخلاص - العدل - الوفاق".

ونشرت جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام صورة من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بعد دخول الطلاب اللجان بنصف ساعة.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني القاهرة، أنه جار التحقق من صور الأسئلة المتداولة عبر جروبات الغش.

الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 

 وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.

تعليمات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 

 وشدد وزير التربية والتعليم  محمد عبد اللطيف، على عدة نقاط متعلقة بسير منظومة الامتحانات، أكد خلالها مسؤولية رؤساء اللجان عن ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق، وأن يكون هناك انضباط في اللجان الامتحانية، موضحًا أن عدم الانضباط في هذه اللجان تحت أي ظرف هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأكد حرص الوزارة على ضمان الانضباط من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعليم الطلاب بشكل منضبط، لأن  الامتحانات تعتبر محكًا رئيسيًا وأساسيًا لتعليم أبنائنا الانضباط، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو قائد الانضباط داخل لجان الامتحان،  ولابد أن يعمل من خلال اللوائح والآليات التى وضعتها الوزارة.

كما شدد الوزير على التعامل بحسم مع أي تجاوز، واتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية.

وأعلن محمد عبد اللطيف أنه تم رفع قيمة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٥ جنيهًا إلى ١٣٠ جنيها، حرصًا على دعم المعلمين وحفاظًا على حقوقهم، وضمان أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على حل العجز فى الإداريين وتوفير عمال الأمن والنظافة داخل المدارس.

 ومن جانبهم، أشاد رؤساء اللجان باللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح التحديات وسبل حلها بآليات واقعية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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