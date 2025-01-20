وزير العمل: صرف 2.2 مليون جنيه منح للعمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 04:35 مساءً - اعتمد وزير العمل محمد جبران اليوم الإثنين، صرف مبلغ 2 مليون و266 ألفًا و132 جنيهًا، منح ورعاية اجتماعية وصحية جديدة لعمالة غير منتظمة، عبارة عن مليون و709 آلاف جنيه رعاية اجتماعية " منح خاصة" وذلك لـ 607 عمال، في المحافظات، و400 ألف جنيه لأُسر اثنين من العِمالة غير المنتظمة لقيا مصرعهما بعد سقوطهما من على "سقالة" أثناء دهان واجهة عقار بمحافظة الغربية، ورعاية صحية "مصاريف مستشفيات وصيدليات" لـ 568 عاملًا،قيمتها 157 ألفًا و132 جنيهًا.

وأكد الوزير جبران أن "الوزارة" تُولي ملف العمالة غير المنتظمة الاهتمام، ومُستمرة في تقديم كل أنواع الدعم والحماية، وتوفير حياة كريمة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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