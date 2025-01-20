"وي" تطلق خدمة Wi-Fi calling لأول مرة في مصر - أخبار كلمتك

"وي" تطلق خدمة Wi-Fi calling لأول مرة في مصر - أخبار كلمتك

مطالبة الحكومة الشرعية بالتدخل العاجل بشأن هذا الأمر بعدن - أخبار كلمتك

مطالبة الحكومة الشرعية بالتدخل العاجل بشأن هذا الأمر بعدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بفستان أسود أنيق.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار في حفل Joy Awards بالرياض «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بفستان أسود أنيق.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار في حفل Joy Awards بالرياض «صور» - أخبار كلمتك

محمد صلاح ينعي ميمي الشربيني - أخبار كلمتك

محمد صلاح ينعي ميمي الشربيني - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يفضل هازارد على محمد صلاح - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يفضل هازارد على محمد صلاح - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع سكرتير حلف الناتو أبرز التحديات في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع سكرتير حلف الناتو أبرز التحديات في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتقلد وسام التاج الملكي البلجيكى من الدرجة الأولى - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتقلد وسام التاج الملكي البلجيكى من الدرجة الأولى - أخبار كلمتك

تبدأ من 3800 جنيه، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الإمارات - أخبار كلمتك

تبدأ من 3800 جنيه، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الإمارات - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق - أخبار كلمتك

الحوثي يتحدث عن العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

الحوثي يتحدث عن العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

منصة شاهد تعلن عن خريطتها الدرامية لشهر رمضان المقبل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
منصة شاهد تعلن عن خريطتها الدرامية لشهر رمضان المقبل - أخبار كلمتك

منصة شاهد تعلن عن خريطتها الدرامية لشهر رمضان المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 06:25 مساءً - أعلنت منصة شاهد عن خريطها الدرامية لشهر رمضان المقبل، ونشرت عبر منصاتها المختلفة عدد من البوسترات الخاصة بالمسلسلات التي ستعرضها في الشهر الكريم.

ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل “إش إش” للفنانة مي عمر وإدوارد وماجد المصري، ومسلسل “سيد الناس” للفنان عمرو سعد وريم مصطفى ومنة فضالي

838659b7c5.jpg
a07ced2cce.jpg
55d6a33e4e.jpg
6d4ae2aa45.jpg

كما تعرض شاهد الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة” للفنان أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، ومسلسل “اشغال شقة جدًا” للفنان هشام ماجد ومصطفى غريب.

 

كما يعرض أيضا الجزء الخامس من مسلسل “المداح” لحمادة هلال وغادة عادل، ومسلسل “كامل العدد 2” لدينا الشربيني، ومسلسل “منتهي الصلاحية” لمحمد فراج، و"80 باكو “ لهدى المفتي ومسلسل ”نص الشعب اسمه محمد " لعصام عمر ومايان السيد 

be433b5cba.jpg
1301777ed1.jpg
8e749bfe97.jpg
4b8b671e58.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

«فعلا مبيتنسيش» لتامر حسني ورامي صبري تقترب من 9 ملايين مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق