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آلاف النازحين يعودون إلى غزة للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض - أخبار كلمتك

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آلاف النازحين يعودون إلى غزة للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض - أخبار كلمتك

آلاف النازحين يعودون إلى غزة للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 08:30 مساءً - بدأ آلاف النازحين في العودة إلى بلداتهم لتفقد منازلهم المدمرة، مع بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك للبحث عن ذويهم المفقودين تحت أنقاض البنايات التي دمرها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023. 

ورغم ذلك، لا تزال تحديات كبيرة تواجه العائدين، بدءًا من الصعوبات اللوجستية مرورًا بالدمار الواسع، وصولًا إلى مخاطر أمنية تهدد سلامتهم. 

 

عقبات لوجستية وأمنية

بحسب تقارير محلية، تمثل الطرقات والشوارع المدمرة واحدة من أبرز التحديات التي تعوق عودة النازحين، إذ يجد كثير منهم صعوبة في الوصول إلى مناطقهم، خوفًا من استهدافهم أو بسبب الحصار المفروض على بعض المناطق. 

 

دمار المنازل ونقص الخدمات

ويواجه النازحون العائدون مشهدًا مأساويًا يتمثل في الدمار الكبير الذي طال منازلهم، ما يجعل العودة شبه مستحيلة دون توفر الحد الأدنى من مقومات العيش. ويحتاج العائدون إلى خيام ومستلزمات أساسية تمكنهم من الاستقرار مؤقتًا في المناطق المتضررة. 

 

قنابل غير منفجرة ومخاطر التفخيخ

من بين أكبر المخاطر التي تهدد النازحين وجود قنابل وصواريخ غير منفجرة تحت الأنقاض، إضافة إلى تفخيخ الاحتلال لبعض المنازل، مما يزيد من تعقيد عمليات العودة ويجعلها محفوفة بالمخاطر. 

 

تحديات صحية هائلة

وفي هذا السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن إعادة بناء النظام الصحي في غزة يعد من أكبر التحديات بسبب حجم الدمار والقيود المفروضة. وقدّرت المنظمة تكلفة إعادة تأهيل النظام الصحي بأكثر من 10 مليارات دولار. 

يبقى واقع النازحين في غزة مؤلمًا، حيث تتقاطع الاحتياجات الإنسانية مع المعوقات اللوجستية والمخاطر الأمنية، مما يستدعي جهودًا دولية عاجلة لتخفيف معاناتهم وضمان عودتهم الآمنة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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