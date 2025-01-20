أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع النارنج والكاكا في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 06:25 مساءً - أسعار الفاكهة اليوم،سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، الموافق 20 يناير 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

وتستعرض «كلمتك» سعر الفاكهة اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو النارنج من 3 إلى 6 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر اليوسفي من 6 إلى 16 جنيهًا.

تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 20 إلى 25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 110 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

أسعار البلح في سوق العبور

تراوح سعر بلح رملي من 12 إلى 16 جنيهًا. تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر بلح ثلاجة من 12 إلى 16 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر الرمان من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفراولة من 20 إلى 30 جنيها للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو كانتلوب من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

أسعار البطيخ اليوم

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.

تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.

تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة

تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا. تراوح سعر كيلو حرنكش من 40 إلى 50 جنيهًا بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا. تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

أسعار الموز اليوم

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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