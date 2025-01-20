القومي لتنظيم الاتصالات: مكالمات الواي فاي تعتمد بشكل أساسي على شبكات الإنترنت الأرضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 05:45 مساءً - أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن خدمة مكالمات الواي فاي تعتمد فى الأساس على شبكات الإنترنت الأرضي، مشيرا إلى المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي لا تستهلك سعات إضافية من باقة الإنترنت.

تفاصيل المؤتمر الصحفي

قال شمروخ خلال مؤتمر صحفى على هامش إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي بحضور مسئولي شركات المحمول الأربعة: إن مكالمات الواي فاي تكلفتها نفس سعر المكالمات العادية، مشيرا أن المرحلة الأولي من الخدمة تستهدف التجمعات السكنية علي أن يتم إضافة المناطق العامة والمولات التجارية فى وقت لاحق.

وأوضح أن شركات المحمول ستتحمل أعباء زهيدة في ملاحق تراخيص خدمات الاتصالات الموقعة عليها كاشفا أنه بنهاية 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من توصيل خدمة الجيل الرابع إلى 99.5% لجميع أنحاء الجمهورية حيث تتيح خدمات الجيل الرابع الاستفادة من خدمات الإنترنت بسرعات عالية.

تقديم حلول فعالة للمناطق التي تعاني من صعوبة في التغطية

وفي هذا الصدد، قال المهندس محمد الفوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية بالشركة المصرية للاتصالات: إن خدمة مكالمات الواي فاي تعد بديلًا فعالًا لحل المشكلات المتعلقة بتغطية الشبكات في الأماكن التي تواجه صعوبة في الحصول على إشارات قوية من شبكات المحمول التقليدية، مؤكدا أن هذه الخدمة تمثل حلًا مبتكرًا في الأماكن ذات التحديات التقنية مثل المباني ذات الارتفاعات الكبيرة، الأدوار السفلية أو الأماكن المغلقة.

أكد أن هذه الخدمة تساهم في تسريع عملية تقديم حلول فعالة للمناطق التي تعاني من صعوبة في التغطية، مما يعزز من تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بفودافون مصر، إن خدمة "مكالمات الواي فاي تأتي في وقت حاسم، حيث تعد أحد حلول مشكلات ضعف التغطية في المناطق المغلقة.

قال المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي لإي آند مصر، إن خدمة مكالمات الواي فاي ليست موجهة لجميع العملاء، حيث لا يعاني الجميع من ضعف التغطية، ولكنها تمثل أحد الحلول المبتكرة لحل مشكلة التغطية في العديد من المناطق موضحا أن الخدمة ستعمل للمستخدمين الذين يحتاجون إليها، كالذين يعيشون في مناطق تشهد صعوبة في الحصول على إشارات قوية من شبكات المحمول.

اكد المهندس أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا باورنچ مصر أن الخدمة ستساهم في التوسع الأفقي لشبكات الاتصالات من توفير الاستثمارات لصالح التوسع في إنشاء الأبراج والمحطات.

وشهد د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رسميا عن إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي "WiFi Calling" في مصر، حيث تأتي هذه الخطوة بهدف تحسين جودة الاتصالات الصوتية، في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية الشبكات التقليدية.

قال د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المؤتمر المقام على هامش توقيع وإطلاق خدمة مكالمات الواي فاي بحضور ممثلي شركات المحمول حيث شهد الوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع الإطار التنظيمي لإطلاق خدمات الاتصال عبر الواي فاي (WiFi calling) في السوق المصري.

وأوضح أن خدمة مكالمات الواي فاي تأتي ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الاتصالات بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأكد الوزير أن إطلاق هذه الخدمة يعكس التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحقيق التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة اليومية.

أشاد د. عمرو طلعت بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تفعيل الخدمة بالتعاون مع شركات المحمول، موضحا أنه تم العمل على هذه المنظومة من أكثر من عام بالتشارك مع كل الشركات المحمول العاملة في مصر كاشفا عن أن منتصف العام الحالي سيشهد تغطية كل الطرق السريعة حيث تم تدشن 3000 برج محمول، كما سيتم تغطية قرى حياة كريمة كافة.

وكشف الوزير عن أن الآونة الأخيرة شهدت إطلاق حزمة التيسيرات شملت خدمات الجيل الخامس تلاها إطلاق خدمة الشريحة الافتراضية، وتطوير خدمة تلقي المواطنين المكالمات الترويجية لحماية خصوصية المواطن، كاشفا عن توجيه حصيلة غرامات شركات المحمول لبناء أبراج جديدة لتوسيع نطاق التغطية.

شريحة واسعة من المستخدمين

تتيح خدمة إجراء مكالمات الواي فاي "WiFi Calling" للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات الصوتية عبر شبكات الواي فاي بدلًا من الاعتماد الكامل على شبكات المحمول التقليدية، وتعد هذه التقنية حلًا مبتكرًا لمشكلة ضعف التغطية، خاصة داخل المباني المغلقة أو المناطق النائية موضحا أن الخدمة سهلة الاستخدام ولا تتطلب تحميل تطبيقات إضافية، حيث يمكن تفعيلها مباشرة عبر الهواتف الذكية الداعمة للتقنية، مما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المستخدمين فى مصر.

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