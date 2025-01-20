الكشف رسمياً عن الهدف من زيارة عيدروس الزبيدي الى سويسرا - أخبار كلمتك

الكشف رسمياً عن الهدف من زيارة عيدروس الزبيدي الى سويسرا - أخبار كلمتك

عاجل:الزبيدي والبيض يصلون سويسرا والكشف عن السبب(صورة) - أخبار كلمتك

عاجل:الزبيدي والبيض يصلون سويسرا والكشف عن السبب(صورة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - «حماة الوطن» بالإسكندرية ينظم مؤتمرا حاشدا حول «التحديات الدولية والإقليمية».. «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - «حماة الوطن» بالإسكندرية ينظم مؤتمرا حاشدا حول «التحديات الدولية والإقليمية».. «فيديو» - أخبار كلمتك

قمة العرب الطيران 2025 ترسم تحول الصناعة في ظل رؤية السعودية 2030 - أخبار كلمتك

قمة العرب الطيران 2025 ترسم تحول الصناعة في ظل رؤية السعودية 2030 - أخبار كلمتك

يوم رئاسي حافل، السيسي يعفو عن 4600 مسجون ويهنئ ترامب ويبحث تطورات غزة مع مستشار النمسا - أخبار كلمتك

يوم رئاسي حافل، السيسي يعفو عن 4600 مسجون ويهنئ ترامب ويبحث تطورات غزة مع مستشار النمسا - أخبار كلمتك

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره - أخبار كلمتك

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره - أخبار كلمتك

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو) - أخبار كلمتك

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو) - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل" - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل" - أخبار كلمتك

وفد عماني الى صنعاء لبحث اطلاق هذا الامر - أخبار كلمتك

وفد عماني الى صنعاء لبحث اطلاق هذا الامر - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس ترمب بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس ترمب بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الطيران يكشف سبب عدم إطلاق اسم مجدي يعقوب على مطار أسوان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الطيران يكشف سبب عدم إطلاق اسم مجدي يعقوب على مطار أسوان - أخبار كلمتك

وزير الطيران يكشف سبب عدم إطلاق اسم مجدي يعقوب على مطار أسوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:45 مساءً - كشف الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، السبب وراء عدم إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي على مطار أسوان والاكتفاء بإطلاق اسمه فقط على صالة كبار الزوار بنفس المطار.

 الطريقَة الْمُثْلى لتكريم مجدي يعقوب

وقال وزير الطيران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"لما حبينا نكرم رمز وعلامة من العلامات للدولة المصرية مثل الدكتور مجدي يعقوب، اجتمعت أنا والقيادات وفكرنا في الطريقَة الْمُثْلى لتكريمه وفقا للاتفاقيات الدولية، وبالتالي قمنا بإطلاق اسمه على صالة كبار الزوار بمطار أسوان".

 

اتفاقيات تغيير أسماء المطارات

وتابع: وفقا للاتفاقيات الدولية الحاكمة للطيران، من المستحيل تغيير أسماء المطارات إلا في حالات السلامة المنصوص عليها وفقا لأمثلة سابقة.

وأضاف: "إحنا عملنا اللي علينا وهنفضل نعمل اللي علينا، ولو مكنتش عملت كده محدش كان اتكلم، ولكن الدكتور مجدي يعقوب رمز كبير".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزير التعليم يزور مدرسة كابيتال صاحبة واقعة طالبة التجمع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق