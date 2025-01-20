القومي للترجمة يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصومات تصل إلى 25% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:45 مساءً - استعرض المركز القومي للترجمة تحضيرات الجناح لاستقبال زوار "معرض القاهرة الدولي للكتاب"، ويقدم خصمًا يصل إلى ٢٥% على جميع إصداراته المعروضة بصالة 2 (B5).

وتنطلق فعاليات معرض الكتاب في دورته السادسة والخمسين بدايةً من الخميس الموافق ٢٣ يناير الجاري وتستمر حتى الأربعاء الموافق ٥ فبراير



جدير بالذكر أن منفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة بساحة الأوبرا سوف يغلق ابتداء من الخميس ٢٣ يناير وطوال فترة المعرض.



معرض القاهرة للكتاب 2025

ومن المقرر أن تحل سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب 2025، ووقع الاختيار على اسم العالم والمفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

وحددت وزارة الثقافة موعد افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب يوم 23 يناير لعام 2025 فى تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يقتصر دخول المعرض على أصحاب الدعوات الخاصة، فيما يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوم الجمعة 24 يناير، وحتى 5 فبراير 2025.

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