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القومي للترجمة يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصومات تصل إلى 25% - أخبار كلمتك

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القومي للترجمة يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصومات تصل إلى 25% - أخبار كلمتك

القومي للترجمة يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصومات تصل إلى 25% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:45 مساءً - استعرض المركز القومي للترجمة تحضيرات الجناح لاستقبال  زوار "معرض القاهرة الدولي للكتاب"، ويقدم خصمًا يصل إلى ٢٥% على جميع إصداراته المعروضة بصالة 2 (B5).

وتنطلق فعاليات معرض الكتاب في دورته السادسة والخمسين بدايةً من الخميس الموافق ٢٣ يناير الجاري وتستمر حتى الأربعاء الموافق ٥ فبراير

 

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جدير بالذكر أن منفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة بساحة الأوبرا سوف يغلق ابتداء من الخميس ٢٣ يناير وطوال فترة المعرض.
 

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معرض القاهرة للكتاب 2025

 

ومن المقرر أن تحل سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب 2025، ووقع الاختيار على اسم العالم والمفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

وحددت وزارة الثقافة موعد افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب يوم 23 يناير لعام 2025 فى تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يقتصر دخول المعرض على أصحاب الدعوات الخاصة، فيما يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوم الجمعة 24 يناير، وحتى 5 فبراير 2025.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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