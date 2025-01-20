مشاهير العرب - بفستان أسود أنيق.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار في حفل Joy Awards بالرياض «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 07:16 مساءً - تألقت الإعلاميةرضوى الشربيني، بإطلالة مميزة، وذلك خلال حضورها حفل Joy Awards، الذي أقيم مساء يوم السبت الماضي بالرياض.

إطلالة رضوى الشربيني

واعتمدت رضوى الشربيني، إطلالة ملفتة ومثيرة، مرتدية فستانا باللون الأسود اللامع مكشوف الكتفين، والتي أظهرت أنوثتها وجسمها الممشوق.

رضوى الشربيني تنهي تعاقدها مع قناة cbc سفرة

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، إنهاء عقدها مع قناة cbc سفرة عن برنامجها «هي وبس»، الذي حظي بنجاح كبير بين الجمهور، منذ عرض موسمه الأول.

وقالت رضوى الشربيني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة سي بي سي سفرة لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم، وأتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة والجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق».

من هي رضوى الشربيني؟

- رضوى الشربيني هي إعلامية من مواليد 30 سبتمبر 1981.

- وكانت تقدم برنامج «هي وبس» على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017.

- قدمت رضوى الشربيني بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور.

- كما قدمت برنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج «أنا مصر» في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري «بروباجندا تي في».