تبدأ من 3800 جنيه، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:00 مساءً - يحيي الهضبة عمرو دياب حفل غنائي في دولة الإمارات وذلك يوم 5 إبريل المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل عمرو دياب في الإمارات

وكشفت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب أسعار التذاكر وتبدأ من 3800 جنيه و6890 جنيه، هذه هما الفئتين الذين تم الإعلان عنهما حتي الأن علي موقع حجز التذاكر.

ومن ناحية أخري، يستعد الكاتب والناقد مصطفى حمدي لطرح أحدث كتبه الذي يأتي بعنوان “أيامنا.. رؤية موسيقية واجتماعية لمسيرة عمرو دياب”، وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

ويعد الكتاب هو الأول من نوعه في طرح رؤية تحليلية موسيقية واجتماعية لمسيرة الفنان عمرو دياب، وذلك من خلال رصد المراحل المختلفة في مشواره الفني وتحليل التطور الموسيقي الذي أحدثه في شكل الأغنية المصرية والعربية على مدار ٤٠ عامًا.

ويقول مصطفى حمدي: الكتاب يطرح تحليل مسيرة عمرو دياب على عدة مستويات أبرزها الجانب الموسيقي والفني على مدار المراحل المختلفة في مشواره منذ انتقاله من بورسعيد إلى القاهرة مطلع الثمانينات وحتى الآن، كما يرصد الكتاب العلاقة بين أغاني عمرو دياب والتحولات التي شهدها المجتمع المصري وتأثير دياب في الأجيال المختلفة خلال أربعة عقود.

ويوضح مصطفى حمدي سبب اختياره لاسم أيامنا كعنوان للكتاب خاصة وأنها أغنية شهيرة أصدرها عمرو دياب في مطلع التسعينات حيث يقول: “أيامنا عنوان عاكس لعلاقة عمرو دياب بجيلي من المستمعين الذين ارتبطوا بصوت عمرو في مرحلة مراهقتهم وشبابهم، كما أن عمرو دياب نجح بأغانيه أن يكون جزءًا مهمًّا وملمحًا ثابتًا في أيامنا بكافة مواقفها وكأنه يمثل صوت الخلفية الموسيقية المصاحبة لحياتنا اليومية على مدار أربعة عقود”.

مسيرة عمرو دياب

ويضيف حمدي: الكتاب يجمع بين عدة زوايا وملامح أبرزها التحليل الموسيقي، وشهادات عدد من الفنانين وصناع الموسيقى المعاصرين لعمرو دياب، بالاضافة إلى عنصر الحكاية الصحفية بجانب الشق الأدبي والروائي، ويرصد الكتاب بشكل مباشر فلسفة عمرو دياب في اختيار الكلمات والألحان، بجانب رؤيته الموسيقية في تقديم الأشكال الغنائية المختلفة، وكذلك قدرته على مواجهة التغيرات التي طرأت على شكل الموسيقى العربية، بالإضافة إلى اسهاماته في نقل الأغنية المصرية من حدود المحلية إلى رحاب العالمية من خلال محاكاته للأشكال الموسيقية العالمية المختلفة.

وتابع حمدي: يتطرق الكتاب أيضا للمرحلة الحالية في مسيرة عمرو دياب وتحليل دقيق لها باعتبارها تمثل مرحلة دقيقة وهامة من مشواره الفني في ظل قدرته على مواكبة التطور الكبير في شكل الأغنية والتعامل مع التحديات التي وقفت حائلًا أمام استمرار الكثير من فناني جيله.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.