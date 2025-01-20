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تبدأ من 3800 جنيه، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الإمارات - أخبار كلمتك

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تبدأ من 3800 جنيه، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الإمارات - أخبار كلمتك

تبدأ من 3800 جنيه، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:00 مساءً - يحيي الهضبة عمرو دياب حفل غنائي في دولة الإمارات وذلك يوم  5 إبريل المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل عمرو دياب في الإمارات 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب أسعار التذاكر وتبدأ من 3800 جنيه و6890 جنيه، هذه هما الفئتين الذين تم الإعلان عنهما حتي الأن علي موقع حجز التذاكر.

ومن ناحية أخري، يستعد الكاتب والناقد مصطفى حمدي لطرح أحدث كتبه الذي يأتي بعنوان “أيامنا.. رؤية موسيقية واجتماعية لمسيرة عمرو دياب”، وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

ويعد الكتاب هو الأول من نوعه في طرح رؤية تحليلية موسيقية واجتماعية لمسيرة الفنان عمرو دياب، وذلك من خلال رصد المراحل المختلفة في مشواره الفني وتحليل التطور الموسيقي الذي أحدثه في شكل الأغنية المصرية والعربية على مدار ٤٠ عامًا.

ويقول مصطفى حمدي: الكتاب يطرح تحليل مسيرة عمرو دياب على عدة مستويات أبرزها الجانب الموسيقي والفني على مدار المراحل المختلفة في مشواره منذ انتقاله من بورسعيد إلى القاهرة مطلع الثمانينات وحتى الآن، كما يرصد الكتاب العلاقة بين أغاني عمرو دياب والتحولات التي شهدها المجتمع المصري وتأثير دياب في الأجيال المختلفة خلال أربعة عقود. 
ويوضح مصطفى حمدي سبب اختياره لاسم أيامنا كعنوان للكتاب خاصة وأنها أغنية شهيرة أصدرها عمرو دياب في مطلع التسعينات حيث يقول: “أيامنا عنوان عاكس لعلاقة عمرو دياب بجيلي من المستمعين الذين ارتبطوا بصوت عمرو في مرحلة مراهقتهم وشبابهم، كما أن عمرو دياب نجح بأغانيه أن يكون جزءًا مهمًّا وملمحًا ثابتًا في أيامنا بكافة مواقفها وكأنه يمثل صوت الخلفية الموسيقية المصاحبة لحياتنا اليومية على مدار أربعة عقود”. 

مسيرة عمرو دياب 

ويضيف حمدي: الكتاب يجمع بين عدة زوايا وملامح أبرزها التحليل الموسيقي، وشهادات عدد من الفنانين وصناع الموسيقى المعاصرين لعمرو دياب، بالاضافة إلى عنصر الحكاية الصحفية بجانب الشق الأدبي والروائي، ويرصد الكتاب بشكل مباشر فلسفة عمرو دياب في اختيار الكلمات والألحان، بجانب رؤيته الموسيقية في تقديم الأشكال الغنائية المختلفة، وكذلك قدرته على مواجهة التغيرات التي طرأت على شكل الموسيقى العربية، بالإضافة إلى اسهاماته في نقل الأغنية المصرية من حدود المحلية إلى رحاب العالمية من خلال محاكاته للأشكال الموسيقية العالمية المختلفة.

وتابع حمدي: يتطرق الكتاب أيضا للمرحلة الحالية في مسيرة عمرو دياب وتحليل دقيق لها باعتبارها تمثل مرحلة دقيقة وهامة من مشواره الفني في ظل قدرته على مواكبة التطور الكبير في شكل الأغنية والتعامل مع التحديات التي وقفت حائلًا أمام استمرار الكثير من فناني جيله.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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