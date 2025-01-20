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مشاهير العرب - «عروسة أنابيل».. هنا الزاهد تثير دهشة الجمهور في مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «عروسة أنابيل».. هنا الزاهد تثير دهشة الجمهور في مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «عروسة أنابيل».. هنا الزاهد تثير دهشة الجمهور في مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 11:56 صباحاً - أثارت الفنانة هنا الزاهد، دهشة الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل إقامة جبرية، الذي يعد بمثابة نقطة تحول في مسيرتها الفنية، حيث أنها تقدم لأول مرة هذا النوع من الأعمال، لتثبت للجميع بإن موهبتها لم تكن فقط في جمالها المتفاني.

هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

فاجأت هنا الزاهد الجمهور بإدائها المتقن والمبدع لشخصية المريضة النفسي في مسلسل إقامة جبرية، لتبتعد كل البعد عن دور الفتاة الجميلة ذات وجه الملاك البريء، حيث كان يشبها الجمهور بـ «باربي»، نظرًا لتشابه ملامحها مع ملامح لعبة الأطفال «عروسة باربي».

مسلسل إقامة جبرية
هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

وفي مسلسل إقامة جبرية، قدمت هنا الزاهد بعض المشاهد الدامجة بين الشر والانتقام بعدة طرق، وكان أولها قامت بدفع زوجها «أحمد حاتم» من الشرفة، ودعت فيما بعد بانه انتحر.

وبتداول الأحداث كثرت الأعمال الانتقامية، مما جعل المتابعين والجمهور في حالة دهشة وصدمة من أفعالها، وليربطوا بينها وبين عروسة أخرى تمامًا هي «أنابيل الملعونة»، وهو ما يثبت مفاجأتها لجمهورها في دور مختلف وجديد تمامًا عليها.

مسلسل إقامة جبرية
هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية

وتؤدي هنا الزاهد، في مسلسل إقامة جبرية، شخصية صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتابع الأحداث وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم «موسى» ابن صابرين.

هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

أحداث مسلسل إقامة جبرية

ويعد مسلسل إقامة جبرية أحدث أعمال «watch it» الأصلية، وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق والأمراض النفسية.

هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية
مسلسل إقامة جبرية

ويشارك في بطولة العمل بجانب هنا الزاهد عدد من النجوم أبرزهم «محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وضيف الشرف أحمد حاتم، وأخرين من نجوم الفن، والعمل ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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