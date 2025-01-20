مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. حنان مطاوع تطرح برومو «حياة او موت» |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 05:16 مساءً - شاركت الفنانة حنان مطاوع، البرومو الول لمسلسل «حياة أو موت»، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت حنان مطاوع برومو العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليه: «مسلسل حياه أو موت …رمضان 2025، اللهم بارك».

مسلسل حياة أو موت

يتكون مسلسل حياة أو موت، من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي ومن إنتاج احمد السبكي ويشارك في بطولته بجانب حنان مطاوع، رنا رئيس، سلوى عثمان، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، مصطفى حشيش، محمد المغربي وآخرين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

وتجسد حنان مطاوع في مسلسل "حياة أو موت" شخصية دكتورة تدعى حياة أبو راضي تتهم في جريمة قتل وتدخل في العديد من الأزمات، وتقوم بتصوير مشاهدها داخل ستوديو السبكي بديكور حارة شعبية.

واعلن المخرج هاني حمدي، عن عرض مسلسل «حياة أو موت» بطولة النجمة حنان مطاوع، خلال شهر رمضان 2025، عبر شاشة قناة النهار.

وشارك هاني حمدي، برومو لـ مسلسل حياة أو موت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلق عليها: «مبروك ياأحلى ناس ويا حبايب قلبي».