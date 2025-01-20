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كولر يدرس الدفع بهذا اللاعب في التشكيل الأساسي لمواجهة فاركو - أخبار كلمتك

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كولر يدرس الدفع بهذا اللاعب في التشكيل الأساسي لمواجهة فاركو - أخبار كلمتك

كولر يدرس الدفع بهذا اللاعب في التشكيل الأساسي لمواجهة فاركو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 05:55 مساءً - يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع بـ عمر كمال عبد الواحد في التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة فاركو عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة. 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فاركو يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير  ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز على ستاد الجيش بمدينة برج العرب.

و قرر مارسيل كولر منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات اليوم على أن يعود الفريق للمران في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ويدخل الفريق بعدها معسكرا مغلقا بمدينة الإسكندرية استعدادا للقاء فاركو. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أمس الأول أمام أورلاندو الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف. 

 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو 

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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