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الرياضة - 09:16 - البانيه بـ 210 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:16 - البانيه بـ 210 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - البانيه بـ 210 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 09:16 صباحاً - تراجعت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20 يناير 2025، في الأسواق والمحال التجارية.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الدواجن والبيض اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الدواجن اليوم

- سعر أمهات الدواجن البيضاء اليوم سجلت 75 جنيهًا للكيلو.

- سعر الدواجن الرزي بلغ نحو 140 جنيها للكيلو

- سعر الدواجن البيضاء في المزرعة متوسط 87 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 91 جنيها.

أسعار الدواجن والبيض

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

- سعر الأوراك من 100 إلى 105 جنيهات.

- سعر البانيه اليوم تراوح بين 210 و220 جنيها.

- سعر الكبد والقوانص 135 جنيها

- سعر كيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 65 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر كتكوت أبيض أهالي 43 جنيهًا.

- سعر كتكوت أبيض شركات 44 جنيهًا.

- سعر كتكوت ساسو سجّل 15جنيهًا.

- سعر كتكوت بلدي 18 جنيهًا.

- سعر كتكوت رزي 19 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

- سعر الدواجن البيضاء اليوم 87 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 95 و99 جنيهات للكيلو.

- سعر الدواجن الساسو سجل 88 جنيهًا ليصل إلى المواطن بنحو 98 و105 جنيه.

- سعر الدواجن البلدي حر 140 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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