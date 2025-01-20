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الرياضة - 05:56 - بث مباشر.. مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:56 - بث مباشر.. مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:56 - بث مباشر.. مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 05:56 مساءً - دخل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض للمرة الثانية، اليوم الإثنين، بعد نهاية فترته الأولى عام 2021.

وسيُقام حفل تنصيبه بين الكابيتول والبيت الأبيض بحضور مئات الشخصيات من حول العالم، حيث سيُؤدي ترامب القسم كرئيس لأمريكا.

ونستعرض فيما يلي أبرز فعاليات التنصيب أولا بأول:

استقبل جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض، منذ قليل، قبل حفل التنصيب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ومن المقرر أن يؤدي دونالد ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتقام مراسم التنصيب داخل مبنى الكابيتول في واشنطن، تحديدًا في قاعة الروتوندا نظرًا للطقس البارد الذي أثر على المنطقة.

بايدن وزوجته يستقبلان ترامب وميلانيا

وتشمل الفعاليات حضور شخصيات بارزة من الساحة السياسية والفنية، ومن بين الحضور، الرؤساء السابقون باراك أوباما، جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، بالإضافة إلى شخصيات مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس، كما يحضر قادة دوليون، منهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورؤساء الأرجنتين، السلفادور، والإكوادور.

هاريس وزوجها يستقبلان فانس وزوجته في البيت الأبيض.
هاريس وزوجها يستقبلان فانس وزوجته في البيت الأبيض.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، بعد فترته الأولى التي انتهت في عام 2021، ويُعتبر ترامب أول رئيس أمريكي يعود إلى البيت الأبيض عقب فترة انقطاع بعد جروفر كليفلاند في القرن التاسع عشر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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