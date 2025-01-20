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الرياضة - 08:16 - وزير فلسطيني: شركات الاتصالات تستأنف تشغيل مواقعها في رفح وشمال غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:16 - وزير فلسطيني: شركات الاتصالات تستأنف تشغيل مواقعها في رفح وشمال غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - وزير فلسطيني: شركات الاتصالات تستأنف تشغيل مواقعها في رفح وشمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:16 مساءً - أعلن وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بفلسطين عبد الرزاق النتشة، بدء شركات الاتصالات بإعادة تشغيل مواقعها في محافظتي رفح وشمال غزة، ضمن جهود استعادة الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة جراء الحرب.

وأوضح وزير الاتصالات الفلسطيني -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين- أن الطواقم الفنية تعمل بشكل مكثف لإصلاح الأضرار وضمان استعادة خدمات الاتصالات والإنترنت في أسرع وقت، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين وضمان استقرار الخدمات الحيوية التي تأثرت بشكل كبير خلال الأزمة.

وحذر من أن عرقلة وصول الفرق الفنية إلى المحافظات الشمالية بسبب الظروف الميدانية أو الإجراءات على الأرض، قد تهدد سلباً على استمرارية خدمات الإنترنت، داعياً جميع الجهات إلى تسهيل وصول الطواقم لضمان تنفيذ الإصلاحات بأقصى سرعة وكفاءة.

وأكد أن وزارة الاتصالات الفلسطينية تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية الخدمات وتعزيز بنيتها التحتية، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة وآمنة للمواطنين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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