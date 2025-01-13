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الرياضة - 10:56 - السير «مجدي يعقوب» يكشف عن موعد الانتهاء من اختراع صمامات القلب الطبيعية «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:56 - السير «مجدي يعقوب» يكشف عن موعد الانتهاء من اختراع صمامات القلب الطبيعية «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - السير «مجدي يعقوب» يكشف عن موعد الانتهاء من اختراع صمامات القلب الطبيعية «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 10:56 مساءً - كشف السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عن موعد الانتهاء من صناعة صمامات القلب الطبيعية.

وقال «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، إنه خلال سنة ونصف سيتم تجربة هذه الصمامات على الحيوانات، وإذا نجح الأمر سيتم تجربتها في قلب الإنسان.

وأكد الدكتور مجدي يعقوب، أن هذه التجربة إذا نجحت سيتم صناعة هذه الصمامات وبيعها في مصر أولا ثم سيتم بيعها للعالم بعد ذلك.

ووصف السير يعقوب هذا الابتكار بأنه «إرثه الأكبر وهديته للبشرية»، لافتا أن عدد عمليات استبدال الصمامات قد يرتفع إلى 850 ألف عملية سنويًا بحلول عام 2050، مما يجعل هذا التطور بالغ الأهمية في تحسين حياة المرضى وتقليل المخاطر المرتبطة بالعلاجات الحالية.

ويستند اختراع السير مجدي يعقوب إلى تكنولوجيا هندسية حيوية تسمح بتصنيع صمامات يمكنها النمو داخل جسم المريض، مما يجعلها أكثر تكيفًا مع احتياجاته العمرية والصحية، فهذه الصمامات، المصممة من أنسجة طبيعية قابلة للتكيف، تُعد بمثابة أمل جديد للمرضى الذين يعانون من مشاكل القلب الخلقية أو المكتسبة.

ما يميز هذا الاختراع هو القدرة على تفادي إجراء عمليات متكررة لتغيير الصمامات مع نمو الجسم، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا خاصة للأطفال، وبهذا التطور، يصبح بالإمكان تحسين جودة حياة المرضى، وتقليل المخاطر المرتبطة بالجراحة المتكررة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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