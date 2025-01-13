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الشوط الأول، تعادل سلبي بين ريال سوسيداد وفياريال في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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الشوط الأول، تعادل سلبي بين ريال سوسيداد وفياريال في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الشوط الأول، تعادل سلبي بين ريال سوسيداد وفياريال في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:10 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة ريال سوسيداد ضد فياريال بنتيجة التعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب أنويتا، مساء اليوم الإثنين، في الجولة 19 من الدوري الإسباني - الليجا.

تشكيل ريال سوسيداد ضد فياريال 

أليخاندرو ريميرو، جون أرامبورو، أرتيز إيلوستوندو، نايف أكرد، إيهين مونيوز، سيرجيو جوميز، تاكيفوسا كوبو، مارتن زوبيميندي، لوكا سوسيتش، ميكيل أويارزابال، برايس مينديز.

تشكيل فياريال أمام ريال سوسيداد 

لويز جونيور، خوان فويث، ويلي كامبوالا، سيرجي كاردونا، كيكو فيمينيا، سانتي كوميسانيا، باب جايي، دانيال باريخو، دينيس سواريز، أليخاندرو باينا رودريجيز، ثيرنو باري.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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