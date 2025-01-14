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خاميس رودريجيز يرحل عن الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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خاميس رودريجيز يرحل عن الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

خاميس رودريجيز يرحل عن الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:55 مساءً - أعلن رايو فاييكانو الإسباني  فسخ العقد الذي يربطه مع اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز حتى 30 يونيو، للسماح بانتقاله إلى ليون المكسيكي.

كانت فترة رودريجيز مع فاليكانو قصيرة للغاية، حيث انضم للفريق في 26 أغسطس 2024 ورحل بعد 4 أشهر ونصف، ولم يحظ بفرصة للمشاركة؛ حيث لعب 203 دقائق فقط موزعة على 7 مباريات (6 مباريات في الدوري ومباراة واحدة في كأس الملك)، ولم يشارك كلاعب أساسي سوى في مباراتين.

وتبخرت كل الآمال التي وصل بها الكولومبي إلى فاليكانو؛ حيث كان عازمًا على استعادة بريقه بالليجا بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2024، لكن الأمور لم تسر على ما يرام.


فمنذ البداية، وجد نفسه على دكة البدلاء، ولم يمنحه المدرب إينيجو بيريز فرصة حقيقية للمشاركة بانتظام والتألق في التشكيلة الأساسية.

وحصل لاعبون آخرون مثل خورخي دي فروتوس، وأوناي لوبيز، وإيسي بالازون، وأوسكار تريخو على فرص أكثر في خط الوسط والجناح، وهو ما أثر على قرار خاميس بفسخ العقد والبحث عن فريق يمنحه فرصا أكبر للمشاركة.

وانتقل خاميس في السنوات السبع والنصف الماضية إلى بايرن ميونخ الألماني (2017-2019)، وريال مدريد (2019-2020)، وإيفرتون الإنجليزي (2020/2021)، والريان القطري (2021-2022)، وأولمبياكوس اليوناني (2022-2023)، وساو باولو البرازيلي (2023-2024).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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