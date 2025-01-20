«مجدي البدوي»: عفو الرئيس عن 4466 محكوم عليهم.. يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:16 مساءً - أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن قرار العفو عن4466 من المحكوم عليهم، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 25 يناير، مثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.

وأشار البدوي في تصريحات له اليوم إلى أن "هذا القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني و يؤكد على أهمية حقوق الإنسان في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا سيما و أن العفو شمل عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، و كذلك يعكس اهتمام الدولة بملف العفو عن السجناء.

ونوه إلى أن هذا القرار، يحمل في طياته العديد من الآثار الإيجابية على المجتمع المصري،

و أهمها تعزيز التماسك الاجتماعي، حيث يساهم هذا القرار في تعزيز التماسك الاجتماعي و يمنع أي انقسامات.

وتابع قائلا: كما أن هذا القرار يمنح فرصة جديدة للعديد من الأفراد لإعادة الاندماج في المجتمع.

و يساعد على خلق بيئة أكثر استقرارًا وهدوءًا، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي.

و أضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن "من الآثار الإيجابية لهذا القرار هو تعزيز الثقة في الدولة، حيث يعكس هذا القرار اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وحرصها على إصلاح الأوضاع، مما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة".

وكذلك تخفيف العبء النفسي والمادي عن الأسر التي لديها أفراد محكوم عليهم، مما يساهم في استقرار الأوضاع الأسرية، و يدعم جهود الإصلاح والتغيير التي تسعى إليها الدولة، حيث يمنح فرصة جديدة للعديد من الأفراد لتغيير مسار حياتهم بالإضافة إلى أن هذا القرار يحسن من صورة مصر على الساحة الدولية، لأنه يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان