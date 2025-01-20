الكشف رسمياً عن الهدف من زيارة عيدروس الزبيدي الى سويسرا - أخبار كلمتك

الكشف رسمياً عن الهدف من زيارة عيدروس الزبيدي الى سويسرا - أخبار كلمتك

عاجل:الزبيدي والبيض يصلون سويسرا والكشف عن السبب(صورة) - أخبار كلمتك

عاجل:الزبيدي والبيض يصلون سويسرا والكشف عن السبب(صورة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - «حماة الوطن» بالإسكندرية ينظم مؤتمرا حاشدا حول «التحديات الدولية والإقليمية».. «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - «حماة الوطن» بالإسكندرية ينظم مؤتمرا حاشدا حول «التحديات الدولية والإقليمية».. «فيديو» - أخبار كلمتك

قمة العرب الطيران 2025 ترسم تحول الصناعة في ظل رؤية السعودية 2030 - أخبار كلمتك

قمة العرب الطيران 2025 ترسم تحول الصناعة في ظل رؤية السعودية 2030 - أخبار كلمتك

يوم رئاسي حافل، السيسي يعفو عن 4600 مسجون ويهنئ ترامب ويبحث تطورات غزة مع مستشار النمسا - أخبار كلمتك

يوم رئاسي حافل، السيسي يعفو عن 4600 مسجون ويهنئ ترامب ويبحث تطورات غزة مع مستشار النمسا - أخبار كلمتك

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره - أخبار كلمتك

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره - أخبار كلمتك

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو) - أخبار كلمتك

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو) - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل" - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل" - أخبار كلمتك

وفد عماني الى صنعاء لبحث اطلاق هذا الامر - أخبار كلمتك

وفد عماني الى صنعاء لبحث اطلاق هذا الامر - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس ترمب بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس ترمب بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«مجدي البدوي»: عفو الرئيس عن 4466 محكوم عليهم.. يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«مجدي البدوي»: عفو الرئيس عن 4466 محكوم عليهم.. يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

«مجدي البدوي»: عفو الرئيس عن 4466 محكوم عليهم.. يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:16 مساءً - أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن قرار العفو عن4466 من المحكوم عليهم، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 25 يناير، مثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.

وأشار البدوي في تصريحات له اليوم إلى أن "هذا القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني و يؤكد على أهمية حقوق الإنسان في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا سيما و أن العفو شمل عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، و كذلك يعكس اهتمام الدولة بملف العفو عن السجناء.

ونوه إلى أن هذا القرار، يحمل في طياته العديد من الآثار الإيجابية على المجتمع المصري،

و أهمها تعزيز التماسك الاجتماعي، حيث يساهم هذا القرار في تعزيز التماسك الاجتماعي و يمنع أي انقسامات.

وتابع قائلا: كما أن هذا القرار يمنح فرصة جديدة للعديد من الأفراد لإعادة الاندماج في المجتمع.

و يساعد على خلق بيئة أكثر استقرارًا وهدوءًا، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي.

و أضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن "من الآثار الإيجابية لهذا القرار هو تعزيز الثقة في الدولة، حيث يعكس هذا القرار اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وحرصها على إصلاح الأوضاع، مما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة".

وكذلك تخفيف العبء النفسي والمادي عن الأسر التي لديها أفراد محكوم عليهم، مما يساهم في استقرار الأوضاع الأسرية، و يدعم جهود الإصلاح والتغيير التي تسعى إليها الدولة، حيث يمنح فرصة جديدة للعديد من الأفراد لتغيير مسار حياتهم بالإضافة إلى أن هذا القرار يحسن من صورة مصر على الساحة الدولية، لأنه يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

رابط نتيجة رابعة ابتدائي الفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق