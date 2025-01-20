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أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يتراجع 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يتراجع 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يتراجع 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 05:45 مساءً - أسعار السمك اليوم، سجلت  أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025، في سوق العبور للجملة.

<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك والجمبري اليوم

 «كلمتك» تستعرض  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025، في السطور التالية: 

<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 70 إلى 74 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 65 إلى 69 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 160 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 125 جنيها للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
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سعر السمك اليوم 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 75 إلى 125 جنيها للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 210 إلى 330 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 210 إلى 330 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار كيلو السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 170 إلى 270 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 160 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 670 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 30 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 185 جنيهًا حسب الحجم.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

  1. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  5. تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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