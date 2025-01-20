السيسي يؤكد استمرار العمل والتعاون مع ترامب لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:45 مساءً - أكد الرئيس السيسي استمرار العمل والتعاون مع الرئيس الأمريكي ترامب لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتحقيق المصالح المشتركة

وهنأ الرئيس السيسي ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة قائلا:

أهنئ الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الرئيس السيسي: وأؤكد على استمرار العمل والتعاون معه لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم، متمنيًا للرئيس ترامب كل التوفيق والسداد



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