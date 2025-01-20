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لتقديم خصم 50% للركاب، شراكة بين الخط الأخضر للمترو وأحد التطبيقات الإلكترونية - أخبار كلمتك

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لتقديم خصم 50% للركاب، شراكة بين الخط الأخضر للمترو وأحد التطبيقات الإلكترونية - أخبار كلمتك

لتقديم خصم 50% للركاب، شراكة بين الخط الأخضر للمترو وأحد التطبيقات الإلكترونية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 10:09 مساءً - أعلنت  الشركة المشغلة للخط الأخضر الثالث (GL3) وقطار العاصمة (LRT) عن شراكتها مع أحد التطبيقات الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الركاب، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل. 

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الربط بين وسائل المواصلات وتوفير تجربة تنقل سلسة للركاب، حيث يمكن الاستمتاع بخصم 50% (بحد أقصى 50 جنيهًا مصريًا) على كل الرحلات من وإلى المحطات التالية: (محطات الخط الأخضر الثالث وتشمل جامعة القاهرة، وادي النيل، عبده باشا، كلية البنات، الأهرام، ومحطات قطار العاصمة وتشمل الشروق والعبور).
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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