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وكيلة مدرسة كابيتال تكشف حقيقة منشور الإساءة لوزير التعليم - أخبار كلمتك

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وكيلة مدرسة كابيتال تكشف حقيقة منشور الإساءة لوزير التعليم - أخبار كلمتك

وكيلة مدرسة كابيتال تكشف حقيقة منشور الإساءة لوزير التعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:34 مساءً - كشفت نرمين محمود، وكيلة مدرسة كابيتال بالتجمع، حقيقة المنشور المنسوب لها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تنتقد فيه قرارات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بعد واقعة التعدي على طالبة في المرحلة الابتدائية.

وأوضحت نرمين محمود عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، أن المنشور الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة. وأكدت أنه ليس حسابها الشخصي، حيث تمت سرقة صورتها واسمها الشخصي، وأعلنت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما تم نشره. وأضافت أن ما جاء في المنشور ليس له علاقة بها ولا توافق عليه.

وكان المنشور قد أثار جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا، بعدما تم ربطه بتعليق على قرارات وزارة التربية والتعليم بعد الحادثة التي تصدرت الترند.

ونشرت وكيلة المدرسة، حسب المنشور المنسوب لحسابها بموقع “فيسبوك”، اعتراضا على قرارت الوزارة بعد الواقعة.

خناقة مدرسة التجمع، وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أجرى اليوم الإثنين، زيارة مفاجئة للمدرسة الخاصة الدولية التي شهدت واقعة التعدي على طالبة؛ للوقوف على الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في المدرسة من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق الطلاب وترسخ ثقافة الاحترام والقيم.

 

وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة للمدرسة الخاصة الدولية التي شهدت واقعة التعدي على طالبة 

 ورافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وهشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص.

 

الوزير محمد عبد اللطيف يشدد على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء

 وقد تفقد الوزير المدرسة لمتابعة انتظام المنظومة التعليمية بها، والتأكد من التزام الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء.

كما وجه الوزير محمد عبد اللطيف بحصر أعداد المعلمين والمشرفين وأفراد الأمن ومتابعة أدائهم، فضلا عن متابعة تواجد المشرفين وزيادة أعدادهم بكل دور والأماكن ذات الكثافة وفترات الراحة، وفى الملاعب وعند دخول وخروج الطلاب.

 

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن وزارة التربية والتعليم ستتعامل بحزم وحسم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس سواء الخاصة أو الحكومية، مضيفا أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل داخل المدرسة بما يحافظ على الطلاب وسير العملية التعليمية.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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