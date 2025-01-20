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الأخدود يفوز على الرائد 0/2 في الدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

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الأخدود يفوز على الرائد 0/2 في الدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

الأخدود يفوز على الرائد 0/2 في الدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:45 مساءً - الدوري السعودي، حقق فريق الأخدود فوزا هاما علي حساب منافسه الرائد بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي

 مباراة الأخدود والرائد 

وافتتح خوان بيدروزا التسجيل لمصلحة فريق الأخدود في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، وضاعف باسوغوغ النتيجة، بعدما تمكن من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني. 

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وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني والمباراة، تلقي إبراهيما كوني لاعب الأخدود بطاقة حمراء عقب حصوله علي الكرت الأصفر الثاني.  

ترتيب الأخدود والرائد في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يتقدم فريق الأخدود إلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي فريق الرائد في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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