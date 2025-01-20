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الزمالك ينعي ميمي الشربيني - أخبار كلمتك

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الزمالك ينعي ميمي الشربيني - أخبار كلمتك

الزمالك ينعي ميمي الشربيني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:45 مساءً - نعى مجلس إدارة نادي الزمالك الراحل ميمي الشربيني الذي توفي صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 88 عاما. 

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك:" ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، المعلق الكبير ميمي الشربيني. 

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون. 

وفاة ميمي الشربيني 

وكان الإعلامي أحمد شوبير، أعلن اليوم، وفاة ميمي الشربيني لاعب النادي الأهلي السابق والمعلق الشهير بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز الـ88 عاما. 

وكتب شوبير، عبر حسابه على منصة إكس، قائلا: "ورحل أيقونة التعليق العظيم ميمي الشربينى إنا لله وإنا إليه راجعون".

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ميمى الشربينى من مواليد 26 يوليو 1937، بدأ مشواره مع الكرة فى النادى المصرى القاهرى، ولفتت موهبته أنظار الكبيرين الأهلى والزمالك، وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلى جعله يرفض هذا العرض، حتى نجح كشاف الأهلى التاريخى عبده البقال فى تحقيق حلمه بالانتقال للأهلى مع زميله وقتها طه إسماعيل.

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مع الأهلي بدأ ميمى الشربيني اللعب في مركز الجناح الأيسر بجوار ساعد الهجوم الأيسر وقتها محمود الجوهري، وسريعًا ما أطلق عليه الراحل نجيب المستكاوى لقب "النفاثة" لسرعته الفائقة في هذا المركز وقدراته الاستثنائية في صناعة الأهداف.

بزغ نجم الشربيني في مباراة القمة بدوري منطقة القاهرة في إبريل 1958 حين لعب بديلًا لهداف الفريق المصاب توتو، وتألق الشربيني في هذه المباراة وسجل هدفًا ساهم به في فوز الأهلي 3-0. بعدها في الموسم ذاته سجل هدفين في الزمالك في نهائي كأس مصر الذي انتهى بالتعادل 2-2 واقتسام الفريقين للقب.

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وكان رابع وآخر أهدافه في القمة في مباراة نوفمبر 1960 والتي سحق فيها الأهلي غريمه التقليدي بنتيجة 4-1.

فى نهاية الستينيات وبعد اعتزال أغلب نجوم الفريق، استمر الشربيني مع الفريق الجديد الذى أطلق عليه "فريق التلامذة" ليطلق عليه المستكاوى لقبًا جديدًا هو "الألفة".. كما عاصر الشربيني أجيال الضظوي وصالح سليم ورفاقهم وكان شاهدًا على بدايات الجيل الجديد الذى تألق فى السبعينيات بقيادة حسن حمدي والخطيب وإكرامى وزملائهم.

لعب ميمي الشربيني بقميص الأهلي أكثر من 175 مباراة سجل خلالها 28 هدفا، وحقق مع القلعة الحمراء 4 بطولات دوري أعوام "1957-1958، 1958-1959، 1960-1961، 1961-1962"، وثلاث بطولات لكأس مصر في مواسم "1957-1958، 1960-1961، 1965-1966"، وكأس منطقة القاهرة "1957-1958"، وكأس الجمهورية المتحدة "1961".

كما فاز مع المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية 1959 بالقاهرة.

اتجه ميمى الشربينى للتدريب بعد اعتزاله، حيث تولى تدريب النصر الإماراتي بدبى " أكتوبر 1971 حتى نوفمبر 1975"، ثم تولى تدريب المنصورة منذ يناير 1976 في جيلها الذهبي أسامة سطوحي، وأحمد شاكر، وبدوى حميدة، وسعد سليط، ومحمد الهادي، وغيرهم، ثم تدريب غزل دمياط في الثمانينات، ثم قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

نجح فى اختبار الإذاعة فى فبراير 1976 ليصبح أحد ألمع معلقى الكرة المصرية عبر تاريخها ومن أبرز تعليقاته، صاحب الكرافتة الشيك.. عن مانويل جوزيه، حسام حسن بابا نويل الكرة المصرية كبير الهدافين المفروض استنساخ حسام حسن يا جماعة، حازم إمام عنقود مهارات يا ابنى حوالين رجليك تسلم رجليك، الكرة دخله تزغرد ياااه على الكرة وحلاوتها يااااه على الكرة وإثارتها الكرة داخله تزغرد في الشبكة لسه بقول لحضراتكم عمرو زكي الديناميت المتفجر المقاتل الشرس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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