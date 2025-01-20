السيسي يهنئ ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:45 مساءً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة قائلا: أهنئ الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد السيسي على استمرار العمل والتعاون مع ترامب لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، متمنيًا للرئيس ترامب كل التوفيق والسداد.



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