الرياضة - 08:56 - «حماة الوطن» بالإسكندرية ينظم مؤتمرا حاشدا حول «التحديات الدولية والإقليمية».. «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - «حماة الوطن» بالإسكندرية ينظم مؤتمرا حاشدا حول «التحديات الدولية والإقليمية».. «فيديو» - أخبار كلمتك

قمة العرب الطيران 2025 ترسم تحول الصناعة في ظل رؤية السعودية 2030 - أخبار كلمتك

قمة العرب الطيران 2025 ترسم تحول الصناعة في ظل رؤية السعودية 2030 - أخبار كلمتك

يوم رئاسي حافل، السيسي يعفو عن 4600 مسجون ويهنئ ترامب ويبحث تطورات غزة مع مستشار النمسا - أخبار كلمتك

يوم رئاسي حافل، السيسي يعفو عن 4600 مسجون ويهنئ ترامب ويبحث تطورات غزة مع مستشار النمسا - أخبار كلمتك

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره - أخبار كلمتك

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره - أخبار كلمتك

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو) - أخبار كلمتك

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو) - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل" - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل" - أخبار كلمتك

وفد عماني الى صنعاء لبحث اطلاق هذا الامر - أخبار كلمتك

وفد عماني الى صنعاء لبحث اطلاق هذا الامر - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس ترمب بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس ترمب بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

عاجل:قوات الجيش توجه ضربة عسكرية لجماعة الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:قوات الجيش توجه ضربة عسكرية لجماعة الحوثي - أخبار كلمتك

نائبة: قرارات العفو الرئاسي تفعيل واقعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

نائبة: قرارات العفو الرئاسي تفعيل واقعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السيسي يهنئ ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي يهنئ ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

السيسي يهنئ ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:45 مساءً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة قائلا: أهنئ الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد السيسي على استمرار العمل والتعاون مع ترامب لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، متمنيًا للرئيس ترامب كل التوفيق والسداد.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق