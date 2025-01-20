الرياضة - 05:16 - مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب: ندعم حل الدولتين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 05:16 مساءً - قال مايك والتز، مستشار الأمن القومي في إدارة دونالد ترامب، أن الرئيس المنتخب يدعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة "ما كان ليحدث لولا انتخاب الرئيس ترامب".

وأضاف والتز، قبيل ساعات من تنصيب ترامب "خطة الرئيس في ولايته الأولى، خطته للشرق الأوسط وخطته لإسرائيل وفلسطين تضمنت مساراً لحل الدولتين، مع كافة الشروط المهمة التي يجب أن تكون موجودة مسبقاً، مثل وقف تطرف الجيل القادم من الشباب الفلسطيني، ومكونات محددة للغاية لتلك الخطة في ما يتعلق بكيفية تقسيم الأمور".

قال مايك والتز، مستشار الأمن القومي في إدارة دونالد ترامب، أن الرئيس المنتخب يدعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة "ما كان ليحدث لولا انتخاب الرئيس ترامب".

وأضاف والتز، قبيل ساعات من تنصيب ترامب "خطة الرئيس في ولايته الأولى، خطته للشرق الأوسط وخطته لإسرائيل وفلسطين تضمنت مساراً لحل الدولتين، مع كافة الشروط المهمة التي يجب أن تكون موجودة مسبقاً، مثل وقف تطرف الجيل القادم من الشباب الفلسطيني، ومكونات محددة للغاية لتلك الخطة في ما يتعلق بكيفية تقسيم الأمور".