الكشف رسمياً عن الهدف من زيارة عيدروس الزبيدي الى سويسرا - أخبار كلمتك

الكشف رسمياً عن الهدف من زيارة عيدروس الزبيدي الى سويسرا - أخبار كلمتك

عاجل:الزبيدي والبيض يصلون سويسرا والكشف عن السبب(صورة) - أخبار كلمتك

عاجل:الزبيدي والبيض يصلون سويسرا والكشف عن السبب(صورة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - «حماة الوطن» بالإسكندرية ينظم مؤتمرا حاشدا حول «التحديات الدولية والإقليمية».. «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - «حماة الوطن» بالإسكندرية ينظم مؤتمرا حاشدا حول «التحديات الدولية والإقليمية».. «فيديو» - أخبار كلمتك

قمة العرب الطيران 2025 ترسم تحول الصناعة في ظل رؤية السعودية 2030 - أخبار كلمتك

قمة العرب الطيران 2025 ترسم تحول الصناعة في ظل رؤية السعودية 2030 - أخبار كلمتك

يوم رئاسي حافل، السيسي يعفو عن 4600 مسجون ويهنئ ترامب ويبحث تطورات غزة مع مستشار النمسا - أخبار كلمتك

يوم رئاسي حافل، السيسي يعفو عن 4600 مسجون ويهنئ ترامب ويبحث تطورات غزة مع مستشار النمسا - أخبار كلمتك

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره - أخبار كلمتك

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره - أخبار كلمتك

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو) - أخبار كلمتك

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو) - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل" - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل" - أخبار كلمتك

وفد عماني الى صنعاء لبحث اطلاق هذا الامر - أخبار كلمتك

وفد عماني الى صنعاء لبحث اطلاق هذا الامر - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس ترمب بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس ترمب بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:56 - «ترامب»: هناك جنسان فقط ذكورا وإناثا ولا وجود لجنس ثالث - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:56 - «ترامب»: هناك جنسان فقط ذكورا وإناثا ولا وجود لجنس ثالث - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - «ترامب»: هناك جنسان فقط ذكورا وإناثا ولا وجود لجنس ثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 07:56 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطاب التنصيب عقب أدائه اليمين الدستورية، اليوم الإثنين، أن هناك جنسان فقط ذكورا وإناثا، ولا وجود لجنس ثالث.

وأضاف، سنعيد أي مسؤول جرى فصله بسبب "كوفيد 19"، وسنغير كل شئ بسرعة كبيرة في منازل لوس أنجلوس.

وتابع، انتخابات ٢٠٢٤ كانت الأهم في التاريخ الأمريكي، والوحدة الوطنية عادت مرة أخرى إلى الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، بعد فترته الأولى التي انتهت في عام 2021، ويُعتبر ترامب أول رئيس أمريكي يعود إلى البيت الأبيض عقب فترة انقطاع بعد جروفر كليفلاند في القرن التاسع عشر.

اقرأ أيضاً
مُتراجعًا عن سياسة بايدن.. ترامب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية تعتبر النوع الاجتماعي «ذكورًا وإناثًا»

تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا يهبط بـ سعر الذهب.. اعرف عيار 21 بكام الآن؟

ترامب يصل إلى الكونجرس لتأدية اليمين رئيسا للولايات المتحدة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:36 - رئيس المجلس الأوروبي يثمن دور الرئيس السيسي في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق