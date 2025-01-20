الرياضة - 07:56 - «ترامب»: هناك جنسان فقط ذكورا وإناثا ولا وجود لجنس ثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 07:56 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطاب التنصيب عقب أدائه اليمين الدستورية، اليوم الإثنين، أن هناك جنسان فقط ذكورا وإناثا، ولا وجود لجنس ثالث.

وأضاف، سنعيد أي مسؤول جرى فصله بسبب "كوفيد 19"، وسنغير كل شئ بسرعة كبيرة في منازل لوس أنجلوس.

وتابع، انتخابات ٢٠٢٤ كانت الأهم في التاريخ الأمريكي، والوحدة الوطنية عادت مرة أخرى إلى الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، بعد فترته الأولى التي انتهت في عام 2021، ويُعتبر ترامب أول رئيس أمريكي يعود إلى البيت الأبيض عقب فترة انقطاع بعد جروفر كليفلاند في القرن التاسع عشر.