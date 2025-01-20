الكشف رسمياً عن الهدف من زيارة عيدروس الزبيدي الى سويسرا - أخبار كلمتك

الكشف رسمياً عن الهدف من زيارة عيدروس الزبيدي الى سويسرا - أخبار كلمتك

عاجل:الزبيدي والبيض يصلون سويسرا والكشف عن السبب(صورة) - أخبار كلمتك

عاجل:الزبيدي والبيض يصلون سويسرا والكشف عن السبب(صورة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - «حماة الوطن» بالإسكندرية ينظم مؤتمرا حاشدا حول «التحديات الدولية والإقليمية».. «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - «حماة الوطن» بالإسكندرية ينظم مؤتمرا حاشدا حول «التحديات الدولية والإقليمية».. «فيديو» - أخبار كلمتك

قمة العرب الطيران 2025 ترسم تحول الصناعة في ظل رؤية السعودية 2030 - أخبار كلمتك

قمة العرب الطيران 2025 ترسم تحول الصناعة في ظل رؤية السعودية 2030 - أخبار كلمتك

يوم رئاسي حافل، السيسي يعفو عن 4600 مسجون ويهنئ ترامب ويبحث تطورات غزة مع مستشار النمسا - أخبار كلمتك

يوم رئاسي حافل، السيسي يعفو عن 4600 مسجون ويهنئ ترامب ويبحث تطورات غزة مع مستشار النمسا - أخبار كلمتك

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره - أخبار كلمتك

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره - أخبار كلمتك

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو) - أخبار كلمتك

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو) - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل" - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل" - أخبار كلمتك

وفد عماني الى صنعاء لبحث اطلاق هذا الامر - أخبار كلمتك

وفد عماني الى صنعاء لبحث اطلاق هذا الامر - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس ترمب بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس ترمب بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:56 - تطورات سعر الذهب بعد تنصيب «ترامب» اليوم الاثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:56 - تطورات سعر الذهب بعد تنصيب «ترامب» اليوم الاثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - تطورات سعر الذهب بعد تنصيب «ترامب» اليوم الاثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 07:56 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب استقرارا اليوم الاثنين 20 يناير 2025 خلال التعاملات المسائية، بالتزامن مع مراسم تنصيب «ترامب» رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

كم سجل سعر الذهب الآن

سجل سعر الذهب عيار 21 منذ بداية التعاملات الختامية نحو 3760 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 2707.6 دولار.

سعر الذهب في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

توقعات سعر الذهب في الفترة القادمة وتنصيب ترامب رئيسا لأمريكا
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب الآن عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 22 3939 جنيها 3912.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 21 3760 جنيها 3735 جنيها
سعر الذهب الآن عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30080 جنيه 29880 جنيه
سعر الأوقية الذهبية 2706.57 دولار 2706.3 دولار

سعر الذهب اليوم الاثنين 20 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم خلال التعاملات الختامية عند مستوى 4297.25 للبيع، 4268.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات عند مستوى 3939 للبيع، 3912.75 للشراء.

سعر الذهب اليوم الأحد
آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21

سيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية ليسجل نحو 3760 للبيع، 3735 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

هيمن الثبات على سعر الذهب عيار 18 ليسجل 3222.75 للبيع، 3201.5 للشراء.

توقعات سعر الذهب في 2025
آخر تحديث لـ سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 14، فوصل خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 2506.75 للبيع، 2490 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12 فسجل في نهاية التعاملات نحو 2148.5 للبيع، 2134.25 للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية نحو 1611.5 للبيع، 1600.75 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مساء التعاملات نحو 30080 للبيع، 29880 للشراء.

اقرأ أيضاً
تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا يهبط بـ سعر الذهب.. اعرف عيار 21 بكام الآن؟

سعر الذهب في البحرين اليوم الإثنين 20 يناير 2025

سعر الذهب في الكويت اليوم الإثنين 20 يناير 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

كولر يضع برنامج استعدادات الأهلي لمواجهتي فاركو وبيراميدز - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق