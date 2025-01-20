الرياضة - 07:56 - تطورات سعر الذهب بعد تنصيب «ترامب» اليوم الاثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 07:56 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب استقرارا اليوم الاثنين 20 يناير 2025 خلال التعاملات المسائية، بالتزامن مع مراسم تنصيب «ترامب» رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

كم سجل سعر الذهب الآن

سجل سعر الذهب عيار 21 منذ بداية التعاملات الختامية نحو 3760 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 2707.6 دولار.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب الآن عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 22 3939 جنيها 3912.75 جنيه سعر الذهب الآن عيار 21 3760 جنيها 3735 جنيها سعر الذهب الآن عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيه سعر الجنيه الذهب 30080 جنيه 29880 جنيه سعر الأوقية الذهبية 2706.57 دولار 2706.3 دولار

سعر الذهب اليوم الاثنين 20 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم خلال التعاملات الختامية عند مستوى 4297.25 للبيع، 4268.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات عند مستوى 3939 للبيع، 3912.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية ليسجل نحو 3760 للبيع، 3735 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

هيمن الثبات على سعر الذهب عيار 18 ليسجل 3222.75 للبيع، 3201.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 14، فوصل خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 2506.75 للبيع، 2490 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12 فسجل في نهاية التعاملات نحو 2148.5 للبيع، 2134.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية نحو 1611.5 للبيع، 1600.75 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مساء التعاملات نحو 30080 للبيع، 29880 للشراء.