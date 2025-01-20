ترامب: سنوقف الحروب ونجلب روحا جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضبا وعنيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:55 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة سترفع العلم الأمريكي على كوكب المريخ، مضيفا: "أمتنا اليوم أكثر طموحا من أي أمة في العالم".

وأضاف بعد أداء اليمين الدستورية: "قبل يوم واحد من تسلمي المنصب الرهائن في الشرق الأوسط عادوا إلى منازلهم.. وسياسة الحكومة ستكون وجود جنسين فقط ذكور وإناث".

استعادة قناة بنما وتغيير اسم خليج المكسيك

وتابع: "الولايات المتحدة أنفقت الكثير من الأموال والكثير من الأمريكيين فقدوا حياتهم أثناء بناء قناة بنما.. سنستعيد قناة بنما ورسالتي للأمريكيين اليوم أنه حان الوقت لنتحرك بشجاعة لأننا أمة عظيمة، كذلك سنغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا.. سنستعيد مكانتنا الصحيحة باعتبارنا أعظم وأقوى وأكثر الدول احتراما على وجه الأرض".

واستكمل: "نقف الآن على أعتاب أعظم 4 سنوات في تاريخ أمريكا..إذا عملنا معا فلن يكون هناك شيء لا نستطيع فعله ولا حلما لا نستطيع تحقيقه.. سأكافح من أجل الشعب الأمريكي وسنحقق النصر كما لم يحدث في السابق.. وسنضع حدا لكل الحروب".

واستطرد ترامب: "لقد عانت أمتنا كثيرا في السنوات الأخيرة لكننا سنعيدها إلى سابق عهدها ونجعلها عظيمة مرة أخرى.. ولن يتم مرة أخرى أبدا استغلال القوة الهائلة التي تمتلكها السلطات لاضطهاد المعارضين السياسيين.. سنواصل عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري.. سنكون أمة لا مثيل لها مليئة بالرحمة والشجاعة والاستثنائية.. ستوقف قوتنا الحروب وتجلب روحا جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضبا وعنيفا وغير قابل للتنبؤ تماما".

إعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد أداء اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسا رسميا، أنه سيعلن عن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مضيفا: "سأوقف أي دخول غير قانوني وسأعيد ملايين الأشخاص دخلوا بلادنا بطريقة غير قانونية إلى بلادهم".

وتابع: "سأرسل آلافا من قواتنا إلى الحدود لوقف تدفق المجرمين وسنتعامل مع المتسللين على أنهم إرهابيون.. وسأمنح قوات الأمن الإمكانية من أجل القضاء على العصابات التي تجلب الإجرام إلى حدودنا وبلادنا، كذلك سأعطي توجيهات إلى حكام الولايات لمواجهة أزمة التضخم المتفاقمة وسأعلن حالة طوارئ خاصة بالوقود".

واستطرد ترامب: "أمريكا ستكون أمة مصنعة مرة أخرى وسنمتلك أكبر قدر من النفط والغاز وسنخفض الأسعار وسنصدر طاقتنا إلى العالم.. وسندعم كل العاملين في الولايات المتحدة وسيتمكن الأمريكيون من شراء السيارات التي يرغبون فيها.. وسنفرض تعريفة جمركية وضرائب على منتجات الدول الأجنبية".

وأوضح: "الحلم الأمريكي سيعود مرة أخرى وإدارتي ستؤسس قسما يسمى الكفاءة الحكومية، ولن نسمح باستخدام قوة الدولة على أنها سلاح ضد الشعب وسنستعيد القضاء العادل، وسنؤسس مجتمعا يقوم على الأخلاق والكفاءة لا على اللون، وقواتنا المسلحة ستركز على مهمتها الوحيدة وهي إلحاق الهزيمة بأعداء أمريكا، وجيشنا سيكون الأقوى على مستوى العالم".

نهاية عصر الانهيار الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانتخابات الأمريكية الأخيرة هي الأعظم في تاريخ الولايات المتحدة، مضيفا: "أنقذني الله من أجل أن أجعل من أمريكا أمة عظيمة ومنذ هذه اللحظة فإن الانهيار الأمريكي قد انتهى".

وتابع ترامب: "سنحاول أن نواجه كل أزمة بكرامة وقوة وسنتحرك بسرعة لاستعادة الأمن والأمل لكل مواطنينا من كل لون.. لقد صوت أمريكيون من أصل أمريكي وآسيوي لصالحي، وأشكر الأمريكيين السود وذوي الأصول اللاتينية على ثقتهم بي".

واستكمل: "الوحدة والثقة تعودان إلى أمريكا ولن ننسى دستورنا وبلدنا".

بداية العهد الذهبي للولايات المتحدة

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن.

وأضاف ترامب: "سأضع أمريكا أولا، وسنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة.. أمريكا ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق".

وأستطرد: "علينا أن نكون صادقين إزاء التحديات التي نواجهها وأعداؤنا يحاولون التأثير على الكثير من أمورنا.. وحكومتنا فشلت في حماية مواطنينا الذين يلزمون بالقانون بينما دافعت عن مجرمين مدانين، ولكن لدينا حاليا حكومة تستطيع مواجهة الأزمة في بلدنا".

واستكمل ترامب: "لقد شاهدنا النيران التي كانت تلتهم المنازل في كاليفورنيا ولم يكن لنا أي رد فعل، لقد كنا عاجزون عن تقديم أي رعاية صحية للكثير من أبناء شعبنا وهذا الأمر سيتغير تماما".

مراسم تنصيب دونالد ترامب

وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب مساء اليوم الإثنين اليمين الدستورية داخل مبنى الكابيتول رئيسا للولايات المتحدة.

وبدأ برنامج تنصيب ترامب بموكب من البيت الأبيض إلى مبنى الكابيتول، يضم أعضاء اللجنة المشتركة للكونجرس، المنظمة للمراسم، والرئيس المنتخب ونائبه وزوجتيهما.

وأدي الرئيس القسم المنصوص عليه في المادة الثانية من الدستور "أقسم رسميا بأنني سأنفذ بإخلاص مهام رئيس الولايات المتحدة، وسأقوم بقدر استطاعتي بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه".

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