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الرئيس السيسي يهنئ ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يهنئ ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يهنئ ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 07:36 مساءً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، الرئيس دونالد ترامب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية».

وأضاف الرئيس السيسي: «أؤكد على استمرار العمل والتعاون مع سيادته لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم، متمنياً للرئيس ترامب كل التوفيق والسداد».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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