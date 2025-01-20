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رابط رسمي.. نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس - أخبار كلمتك

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رابط رسمي.. نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس - أخبار كلمتك

رابط رسمي.. نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 07:36 مساءً - نتيجة الصف الأول الإعدادي.. الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الإعدادي يبحثون عن نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس، رغبة منهم في التعرف على موعد الإعلان وكيفية الاستعلام عنها، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2025.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

وتوفر كلمتك لمتابعيها كل ما يخص نتيجة الصف الأول الإعدادي وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2025 بالمحافظات

وعقب الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم الإعلان من قبل المديريات التعليمية في المحافظات، سواء عبر رابط رسمي، أو من خلال المدارس، أو بالاشتراك مع المحافظة، وذلك بالاسم ورقم الجلوس.

ويتوقع الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2025 في جميع المحافظات نهاية الأسبوع المقبل.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 بالقاهرة

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 بمحافظة القاهرة، فور ظهورها من خلال موقع التعليم الأساسي من هنـــــــا.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2025 بالجيزة

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي بالجيزة، عقب إعلانها رسميًا من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، ويمكنكم الدخول مباشرة على الموقع من هنـــــــا.

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالقاهرة

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 محافظة الإسكندرية

ومن المقرر الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 بالإسكندرية عقب انتهاء إجازة 25 يناير، وفقا لـ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

الاستعلام نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2025

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم من خلال بوابة التعليم الأساسي، وذلك بالخطوات الآتية:

- زيارة بوابة التعليم الأساس اضغط هنـــــا.

- اختيار قسم «نتائج صفوف النقل».

- يجب على الطالب تحديد المرحلة الإعدادية.

- اختيار الفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025.

- يجب على الطالب تحديد الصف الأول الإعدادي.

- إدخال رقم الجلوس والضغط على زر «استعلام» لعرض الدرجات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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