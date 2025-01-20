مشاهير العرب - فيلم «الهنا اللي أنا فيه» يحقق المركز الثالث بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 03:36 مساءً - يواصل فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، تحقيق إيرادات متوسطة بالسينمات.

إيرادات فيلم الهنا اللي انا فيه

وبلغت إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه، حوالي 551.554 ألف جنيه، ليكون بذلك في المركز الثالث بقائمة الأفلام المعروضة.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويضم فيلم الهنا اللي أنا فيه، في بطولته، عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه

وتدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه، حول الدكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.