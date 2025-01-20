وزير البترول يلتقي نائب رئيس أباتشي لبحث تعزيز إنتاج الغاز بالصحراء الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 05:50 مساءً - التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جريج ماكدانيال نائب رئيس شركة اباتشي العالمية ومديرها العام في مصر.

تناول اللقاء جهود التعاون المشترك في استكشاف وإنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية في إطار الشراكة بين قطاع البترول والشركة الأمريكية التي تعد أكبر منتج للزيت الخام في قطاع البترول.

واستعرض الجانبان الخطط المنفذة مؤخرا لحفر آبار جديدة والخطط والبرامج المستهدفة في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة في الشراكة بين الجانبين بعد الاتفاق على ضخ استثمارات جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بالصحراء الغربية في ضوء الحوافز الاستثمارية التي يقدمها قطاع البترول، والتوسع في أعمال الشركة بالحصول على مناطق استكشافية جديدة.

وأكد المهندس كريم بدوي خلال اللقاء علي اهمية الإسراع بخطط حفر الآبار للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي كأولوية قصوى في استراتيجية عمل الوزارة، كما أكد آهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وعدم الحياد عنها مثمنًا الأداء المتميز في هذا المجال في مناطق امتياز الشركة من خلال شركة خالدة للبترول كيان العمليات المشترك بين قطاع البترول واباتشي.

وأشار نائب رئيس اباتشي الي اهتمام الشركة بالتعاون مع قطاع البترول لتنفيذ برامج العمل لزيادة الإنتاج من البترول والغاز، فضلًا عن دعم الاستدامة البيئية ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات.

حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس ايهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.

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