منتخب الناشئين يواصل استعداداته لأمم أفريقيا بمعسكر الهدف (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 05:55 مساءً - منتخب الناشئين، واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تحت قيادة أحمد الكاس، استعداداته الجادة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبلين.

وانطلق المعسكر أمس بمركز المنتخبات الوطنية، واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر 35 لاعبا، منهم 15 لاعبا من القوام الأساسى و20 لاعبا جديدا يمنحهم الجهاز الفنى الفرصة لأول مرة لمشاهدتهم على الطبيعة فى التدريبات وتقييمهم عن قرب.

ومن المقرر إجراء قرعة البطولة يوم 27 يناير الجاري، وستُقام المباراة الافتتاحية الأحد 30 مارس المقبل، وتُلعب المباراة النهائية السبت 19 أبريل المقبل.

ويقام معسكر منتخب الناشئين في مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة السادس من أكتوبر.

مباراتين وديتين في معسكر فبراير

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن معسكر فبراير المقبل، سيتخلله خوض الفريق مباراتين وديتين دوليتين، سيتحدد طرفيها خلال الأيام المقبلة.

مران منتخب الناشئين، كلمتك

35 لاعبا في معسكر منتخب 2008

انتظم فى المعسكر 35 لاعبا، منهم 15 لاعبا من القوام الأساسى و20 لاعبا جديدا يمنحهم الجهاز الفني الفرصة لأول مرة لمشاهدتهم على الطبيعة فى التدريبات وتقييمهم عن قرب، وذلك قبل معسكر منتخب الناشئين الذى ينطلق 12 فبراير المقبل بقائمة اللاعبين التى ستخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

مران منتخب الناشئين، كلمتك

علاء نبيل يجمع الجهاز الفني واللاعبين

وعقد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المعسكر، طالبهم ببذل قصارى جهدهم والتركيز الشديد خلال الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.