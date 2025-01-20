"وي" تطلق خدمة Wi-Fi calling لأول مرة في مصر - أخبار كلمتك

"وي" تطلق خدمة Wi-Fi calling لأول مرة في مصر - أخبار كلمتك

مطالبة الحكومة الشرعية بالتدخل العاجل بشأن هذا الأمر بعدن - أخبار كلمتك

مطالبة الحكومة الشرعية بالتدخل العاجل بشأن هذا الأمر بعدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بفستان أسود أنيق.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار في حفل Joy Awards بالرياض «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بفستان أسود أنيق.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار في حفل Joy Awards بالرياض «صور» - أخبار كلمتك

محمد صلاح ينعي ميمي الشربيني - أخبار كلمتك

محمد صلاح ينعي ميمي الشربيني - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يفضل هازارد على محمد صلاح - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يفضل هازارد على محمد صلاح - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع سكرتير حلف الناتو أبرز التحديات في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع سكرتير حلف الناتو أبرز التحديات في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتقلد وسام التاج الملكي البلجيكى من الدرجة الأولى - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتقلد وسام التاج الملكي البلجيكى من الدرجة الأولى - أخبار كلمتك

تبدأ من 3800 جنيه، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الإمارات - أخبار كلمتك

تبدأ من 3800 جنيه، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الإمارات - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق - أخبار كلمتك

الحوثي يتحدث عن العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

الحوثي يتحدث عن العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

10 أوامر تنفيذية ومضاعفة القوات، إجراءات ترامب لمواجهة الهجرة غير القانونية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
10 أوامر تنفيذية ومضاعفة القوات، إجراءات ترامب لمواجهة الهجرة غير القانونية - أخبار كلمتك

10 أوامر تنفيذية ومضاعفة القوات، إجراءات ترامب لمواجهة الهجرة غير القانونية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 05:55 مساءً - كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية الجديدة أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم اتخاذ خطوات حاسمة بشأن الهجرة واللجوء، تشمل إرسال مزيد من القوات إلى الحدود وإصدار 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالحدود خلال اليوم.

 

حدود المكسيك

وأوضح المسؤول أن ترامب سيعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود مع المكسيك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن ومنع تدفق المهاجرين غير القانونيين.

كما أشار إلى أن الرئيس سيعمل على إنهاء حق اللجوء بشكل مؤقت وإغلاق الحدود أمام المهاجرين غير القانونيين.

ومن بين الإجراءات التي تعتزم الإدارة تنفيذها تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر، وذلك في إطار مراجعة شاملة لسياسات الهجرة واللجوء.

تأتي هذه القرارات كجزء من رؤية ترامب للحد من الهجرة غير النظامية وضمان أمن الحدود.

هذه التحركات تثير ردود فعل متباينة على المستويين المحلي والدولي، حيث يرى المؤيدون أنها ضرورة لضمان الأمن القومي، بينما يعبر المعارضون عن قلقهم من تأثيرها على القيم الإنسانية والحقوق الدولية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

إيلون ماسك: سنجعل أمريكا قوية للأبد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق