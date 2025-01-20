10 أوامر تنفيذية ومضاعفة القوات، إجراءات ترامب لمواجهة الهجرة غير القانونية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 05:55 مساءً - كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية الجديدة أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم اتخاذ خطوات حاسمة بشأن الهجرة واللجوء، تشمل إرسال مزيد من القوات إلى الحدود وإصدار 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالحدود خلال اليوم.

حدود المكسيك

وأوضح المسؤول أن ترامب سيعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود مع المكسيك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن ومنع تدفق المهاجرين غير القانونيين.

كما أشار إلى أن الرئيس سيعمل على إنهاء حق اللجوء بشكل مؤقت وإغلاق الحدود أمام المهاجرين غير القانونيين.

ومن بين الإجراءات التي تعتزم الإدارة تنفيذها تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر، وذلك في إطار مراجعة شاملة لسياسات الهجرة واللجوء.

تأتي هذه القرارات كجزء من رؤية ترامب للحد من الهجرة غير النظامية وضمان أمن الحدود.

هذه التحركات تثير ردود فعل متباينة على المستويين المحلي والدولي، حيث يرى المؤيدون أنها ضرورة لضمان الأمن القومي، بينما يعبر المعارضون عن قلقهم من تأثيرها على القيم الإنسانية والحقوق الدولية.

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