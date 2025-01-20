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الأمم المتحدة: مستعدون لإدخال 30 ألف طن مساعدات غذائية لقطاع غزة - أخبار كلمتك

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الأمم المتحدة: مستعدون لإدخال 30 ألف طن مساعدات غذائية لقطاع غزة - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: مستعدون لإدخال 30 ألف طن مساعدات غذائية لقطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 12:00 صباحاً - قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ساهم في بدء دخول بعض الشاحنات من معبر كرم أبو سالم.

برنامج الغذاء الدولي 

وأكد: أن برنامج الغذاء الدولي مستعد لإدخال المزيد من المساعدات، ما يعادل 30 ألف طن من الطعام، بمجرد فتح باقي المعابر.

تقييم الأوضاع في قطاع غزة

وأوضح «حق»، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمم المتحدة تعمل على تقييم الأوضاع في قطاع غزة، معربة عن أملها في استمرار وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الأونروا في غزة، مشددًا على الثقة الكبيرة في قدرتها على أداء عملها بشكل صحيح دون أي عراقيل.

تحرك الأونروا في غزة

وأضاف أن الأونروا بدأت بالفعل في توزيع المزيد من الوقود على المستشفيات، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية الضرورية، مؤكدًا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيستمرون في دعم الشعب الفلسطيني من خلال إدخال المساعدات الإنسانية، الإغاثية، والغذائية لأهالي القطاع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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