القومي لتنظيم الاتصالات: مكالمات الواي فاي تعتمد بشكل أساسي على شبكات الإنترنت الأرضي - أخبار كلمتك

القومي لتنظيم الاتصالات: مكالمات الواي فاي تعتمد بشكل أساسي على شبكات الإنترنت الأرضي - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يتراجع 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يتراجع 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

الاتحاد السكندري بنعي ميمى الشربينى - أخبار كلمتك

الاتحاد السكندري بنعي ميمى الشربينى - أخبار كلمتك

الزمالك يكرم مجالس إدارات الاتحادات المصرية الجديدة - أخبار كلمتك

الزمالك يكرم مجالس إدارات الاتحادات المصرية الجديدة - أخبار كلمتك

مذيع بقناة اماراتية يتحدث عن تحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

مذيع بقناة اماراتية يتحدث عن تحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الاتحاد الاوروبي يعلن موقفه من اطلاق سراح احمد ماهر في عدن ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

الاتحاد الاوروبي يعلن موقفه من اطلاق سراح احمد ماهر في عدن ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

مؤسسة قلب الوطن للتنمية المستدامة تزور مكتب مؤسسة أمل لرعاية الايتام و الفقراء بعدن - أخبار كلمتك

مؤسسة قلب الوطن للتنمية المستدامة تزور مكتب مؤسسة أمل لرعاية الايتام و الفقراء بعدن - أخبار كلمتك

انفجارات عنيفة لم تحدث من قبل - أخبار كلمتك

انفجارات عنيفة لم تحدث من قبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تشكر مصر وقطر وأمريكا على جهود وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تشكر مصر وقطر وأمريكا على جهود وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الأمم المتحدة تشكر مصر وقطر وأمريكا على جهود وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأمم المتحدة تشكر مصر وقطر وأمريكا على جهود وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تشكر مصر وقطر وأمريكا على جهود وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 05:35 مساءً - قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الإثنين: "أحيي مصر وقطر والولايات المتحدة على جهودهم الحثيثة التي أسهمت في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة".

وأضاف جوتيريش: "أحث طرفي النزاع في غزة على ضمان أن يصبح وقف إطلاق النار دائما وأن يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ويسهم في الوصول لسلام دائم".

وتابع جوتيريش: "يجب إزالة الذخائر غير المتفجرة من قطاع غزة، وأي ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية سيمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع  غزة، في بيان  اليوم الاثنين، عن ارتفاع  ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 47 ألفا و35 شهيدا و111 ألفا و91 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصيب 3 أطفال فلسطينيين بجروح في انفجار جسم من مخلفات جيش الاحتلال بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته أصيب 4 فلسطينيين برصاص  قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين،  وسط وجنوبي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلن  الدفاع المدني بغزة، في بيان اليوم الإثنين، عن استشهاد 99 من كوادره بغزة وإصابة 319 آخرين جراء استهدافات الاحتلال منذ بدء الحرب على القطاع.

الدفاع المدني بغزة يكشف حصيلة كوادره المصابة 

كما أوضح الدفاع الدفاع المدني بغزة، أن 27 من  كوادره معتقلون لدى قوات الاحتلال ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.

وأشار الدفاع المدني في غزة، إلى أن طواقمه انتشلت من مواقع القصف أكثر من 97 ألف مصاب، موضحَا أن عدد الشهداء الذين تبخرت أجسادهم ولم يوجد لهم أثرا بسبب القصف الإسرائيلي بلغ 2842 شهيدا.

وأمس الأحد أطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج جيش الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ترامب: سأنشر السجلات الخاصة باغتيالي كينيدي ومارتن لوثر كينج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق