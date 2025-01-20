عاجل:الزبيدي والبيض يصلون سويسرا والكشف عن السبب(صورة) - أخبار كلمتك

وصل عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء اليوم الإثنين، إلى سويسرا على رأس وفد بلادنا للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الـ55 المقام في منتجع دافوس شرق البلاد.

وكان في استقبال، الزُبيدي والوفد المرافق له، سفير بلادنا في سويسرا الدكتور علي محمد مجور وعدد من مسؤولي السفارة.

وانطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي مساء اليوم بمشاركة أكثر من 2800 شخصية بينهم 50 رئيس دولة وحكومة، وحشد كبير من السياسيين ورجال الأعمال وقادة الاقتصاد من مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يعقد الزُبيدي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وفود، ووزراء خارجية عدد من الدول الشقيقة والصديقة على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

ورافق الزبيدي عمرو البيض وعدد من قيادات الانتقالي