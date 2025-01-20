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مجلس الريشة الطائرة يزور اللجنة البارالمبية قبل انطلاق بطولة مصر الدولية - أخبار كلمتك

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مجلس الريشة الطائرة يزور اللجنة البارالمبية قبل انطلاق بطولة مصر الدولية - أخبار كلمتك

مجلس الريشة الطائرة يزور اللجنة البارالمبية قبل انطلاق بطولة مصر الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 06:30 مساءً - حرص مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة النائبة هادية حسني على زيارة مقر اللجنة البارالمبية لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة.

والتقى مسؤولو اتحاد الريشة مع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية والذي رحب بالتعاون مع اتحاد اللعبة لاسيما أن الاتحاد مقبل على تنظيم النسخة الثانية من بطولة مصر الدولية البارالمبية والمقرر إقامتها على صالتي 2 و4 باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 20 دولة.

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دعم رياضة ذات الهمم 

وأعربت النائبة هادية حسني عن سعادتها بهذه الزيارة مشيرة إلى أنها ستعزز من فرص التعاون المشترك لدعم رياضة ذوي الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم بشكل كامل في ظل الدعم الكبير من قبل مسؤولي اللجنة البارالمبية المصرية.

فيما أكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنة ستقدم كل أشكال الدعم للاتحاد بهدف مساعدته في تأهيل أكبر عدد من اللاعبين للألعاب البارالمبية المقبلة المقرر إقامتها صيف 2028 بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لاسيما أن اتحاد الريشة الطائرة يمتلك لاعبين مميزين ويأتي على رأسهم ياسمينا عيسى وشيماء سامي.

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بروتوكول تعاون بين الريشة الطائرة والجنة البارالمبية

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من أوجه التعاون بين مسؤولي اللجنة البارالمبية واتحاد الريشة الطائرة بهدف تعزيز فرص أصحاب الإعاقة في الحصول على فرصهم والمشاركة في البطولات الدولية والتأهيلية بشكل أكبر.

والتقط الحاضرون صورة تذكارية أمام مقر اللجنة البارالمبية بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية والمهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة، والنائبة هادية حسني رئيس اتحاد الريشة وكلًا من: "شهاب يحيى - كريم شديد - منة الله طناني - أحمد مجدي الدكروري"، إضافة إلى وفد الاتحاد الدولي والمكون من: "جون شيرير مدير تطوير القارات بالاتحاد الدولي وجعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي والدكتور أحمد رضا مدير التطوير بالاتحاد الأفريقي".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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