مانشستر يونايتد يطارد نجم منتخب الجزائر للتعاقد معه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 06:30 مساءً - أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى اقتراب مانشستر يونايتد من إتمام صفقة ضم الدولي الجزائري ريان آيت نوري، مدافع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تزايد اهتمام مانشستر يونايتد بضم ريان آيت نوري

ووفقا لما أوردته صحيفة "ذا صن"، تزايد اهتمام إدارة مانشستر يونايتد بضم آيت نوري (23 عاما) في الفترة الحالية لميركاتو يناير 2025، بناءً على رغبة المدرب البرتغالي روبين أموريم الذي يبحث بالفعل عن حل لمركز الظهير الأيسر بعد استمرار أزمة النتائج التي يعيشها الفريق منذ انطلاق موسم 2024 ـ 2025.

وأضافت "ذا صن" أن أموريم يرى في ريان آيت نوري اللاعب القادر على تقديم إضافة للفريق دفاعيا وهجوميا بعد تتالي النتائج الكارثية لفريق الشياطين الحمر في البريمرليغ، وآخرها الخسارة في أولد ترافورد أمام برايتون (3 ـ 1).

ويبحث مانشستر يونايتد، الذي عين أموريم مدربا جديدا في نوفمبر الماضي، وهو المدرب الثالث هذا الموسم بعد الهولنديين إريك تين هاج ورود فان نيستلروي، عن استعادة توهجه الغائب منذ الموسم الماضي عندما أنهى سباق البريميرليج في المركز الثامن.

وخلال الموسم الحالي يحتل فريق المان يونايتد المركز 14 حتى الآن برصيد 26 نقطة، ليفقد تقريبا كل حظوظه في التتويج باللقب بعد مرحلة الذهاب، فيما سيكون الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا أمرا إعجازيا بابتعاده عن المتصدر ليفربول 24 نقطة كاملة.

أرقام ريان آيت نوري

ورغم مركزه في الرواق الأيسر لدفاع وولفرهامبتون، تألق ريان آيت نوري بشكل كبير مع فريقه هذا الموسم، إذ ساهم في 8 أهداف بتسجيل 3 أهداف وصناعة 5 أخرى حتى الآن.

وانتقل الدولي الجزائري إلى الدوري الإنجليزي في يوليو 2021، قادما من أنجي الفرنسي، ووقّع في ذلك الوقت عقدا يمتد حتى يونيو 2026 مقابل ما يفوق 11 مليون يورو.

وخلال الموسم الماضي خاض آيت نوري 33 مباراة من أصل 38 في الدوري الإنجليزي، ليكون من أكثر اللاعبين استقرارا في تشكيلة فريق الذئاب.

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