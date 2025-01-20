القبض على يمنيين حاولوا ادخال هذا الامر الممنوع في السعودية - أخبار كلمتك

أعلنت السلطات السعودية، القبض على ستة مخالفين يمنيين، بحوزتهم كميات من القات، حاولوا إدخالها إلى أراضي المملكة.

وقال بيان أمني، إن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، ألقت القبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (227) كلجم من نبات القات.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابنت الجهات الأمنية السعودية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

