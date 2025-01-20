مؤسسة قلب الوطن للتنمية المستدامة تزور مكتب مؤسسة أمل لرعاية الايتام و الفقراء بعدن - أخبار كلمتك

في خطوة تعكس روح التعاون والتكاتف المجتمعي، قام وفد من مؤسسة قلب الوطن للتنمية المستدامة المتمثل بالاستاذة أماني سيف الرئيس التنفيذي للمؤسسة و روان الكسادي م/العلاقات العامة والإعلام و فوزية محمد بكير م/المالي و غادة المقبولي م/المشاريع بزيارة إلى مكتب مؤسسة أمل لرعاية الأيتام. الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على البرامج والمشاريع التي تنفذها مؤسسة أمل، وتعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين.

و شهدت الزيارة لقاءً مثمرًا بين وفد مؤسسة قلب الوطن ورئيسة مؤسسة أمل. تم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حيث استعرضت رئيسة مؤسسة أمل الاستاذة أمل المصلي البرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسة لخدمة الأطفال الأيتام، والتي تشمل برامج التعليم والتدريب والرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.

وكما تم تبادل الآراء حول التحديات التي تواجه مؤسسة أمل في تقديم خدماتها، وسبل التغلب عليها.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في المستقبل، بما في ذلك تبادل الخبرات والموارد، وتنفيذ مشاريع مشتركة.

و أعرب أعضاء وفد مؤسسة قلب الوطن عن إعجابهم بالجهود المبذولة من قبل مؤسسة أمل في رعاية الأيتام، وأشادوا بالخدمات التي تقدمها. كما أكدوا على أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز التعاون بين المؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي.

* تعميق العلاقات بين المؤسستين.

* فهم أعمق لاحتياجات الأيتام والبرامج المقدمة لهم.

الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تعتبر خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين مؤسستي قلب الوطن وأمل، وتؤكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق رفاهية الأطفال الأيتام.