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مطالبة الحكومة الشرعية بالتدخل العاجل بشأن هذا الأمر بعدن - أخبار كلمتك

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مطالبة الحكومة الشرعية بالتدخل العاجل بشأن هذا الأمر بعدن - أخبار كلمتك

مطالبة الحكومة الشرعية بالتدخل العاجل بشأن هذا الأمر بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:17 مساءً - كلمتك: خاص

وجهت مؤسسة المياه رسالة هامة للحكومة الشرعية والجهات المعنية

 

وطالبت المؤسسة الحكومة والجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير كميات كافية من الوقود لضمان استمرار خدمة المياه والصرف الصحي


وحذرت المؤسسة من توقف إمدادات خدمة المياه والصرف الصحي خلال الـ48 ساعة القادمة، بسبب قرب نفاد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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