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الكشف عن استحداث انفاق في صنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن استحداث انفاق في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن استحداث انفاق في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:52 صباحاً - كلمتك/

كشفت مصادر مطلعة عن السبب وراء مسارعة الحوثيين باستحداث أنفاق وطرق سرية داخل العاصمة صنعاء والحديدة وبعض المناطق الأخرى بمحيط العاصمة.

وذكرت المصادر إن لدى الحوثيين توجسات متصاعدة من تعرضهم لتصعيد عسكري غير مسبوق من قبل قوات الجيش بدعم إقليمي ودولي، وأن ثمة تحضيرات غير معلنة لشن عملية عسكرية واسعة ومتعددة المحاور تستهدف استعادة السيطرة على مناطق نفوذ استراتيجية بالنسبة للحوثيين كالحديدة والعاصمة صنعاء.


وأشارت المصادر إلى أن زعيم جماعة الحوثي أصدر في وقت سابق توجيهات عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة أثناء اجتماع سري لقيادات عسكرية بارزة في الميلشيا برفع مستوى التأهب والاستعداد لمواجهة تحديات كبرى ومصيرية خلال الفترة القادمة.

منوهة إلى أن هذه التوجيهات تزامنت مع اقتراب التوصل لاتفاق بوقف الحرب في غزة وتصاعد التهديدات الامريكية والإسرائيلية باستهداف قيادات الصف الأول في الجماعة.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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