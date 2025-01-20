الكشف عن استحداث انفاق في صنعاء - أخبار كلمتك

كشفت مصادر مطلعة عن السبب وراء مسارعة الحوثيين باستحداث أنفاق وطرق سرية داخل العاصمة صنعاء والحديدة وبعض المناطق الأخرى بمحيط العاصمة.

وذكرت المصادر إن لدى الحوثيين توجسات متصاعدة من تعرضهم لتصعيد عسكري غير مسبوق من قبل قوات الجيش بدعم إقليمي ودولي، وأن ثمة تحضيرات غير معلنة لشن عملية عسكرية واسعة ومتعددة المحاور تستهدف استعادة السيطرة على مناطق نفوذ استراتيجية بالنسبة للحوثيين كالحديدة والعاصمة صنعاء.



وأشارت المصادر إلى أن زعيم جماعة الحوثي أصدر في وقت سابق توجيهات عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة أثناء اجتماع سري لقيادات عسكرية بارزة في الميلشيا برفع مستوى التأهب والاستعداد لمواجهة تحديات كبرى ومصيرية خلال الفترة القادمة.

منوهة إلى أن هذه التوجيهات تزامنت مع اقتراب التوصل لاتفاق بوقف الحرب في غزة وتصاعد التهديدات الامريكية والإسرائيلية باستهداف قيادات الصف الأول في الجماعة.

